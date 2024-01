Naidenoff sobre la ola de despidos al personal de salud: «Es groseramente ilegal e injusta»

En un lamentable giro de los acontecimientos, la reciente ola de despidos al personal de salud jornalizado en Formosa ha despertado críticas contundentes en el escenario político, Luis Naidenoff, ex senador y actual vicepresidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, salió al cruce del gobierno provincial por la falta de estabilidad laboral y el régimen de jornalización que afectan directamente a los profesionales de la salud.

Para Naidenoff la decisión del gobierno provincial de despedir al personal de salud con antigüedad “resulta una maniobra de persecución política”, al mismo tiempo consideró que la decisión política “no solo es groseramente ilegal e injusta, sino que es una respuesta inhumana cuando la económica cruje y golpea fuerte en el bolsillo de las familias que no pueden quedar en la calle sin saber cómo van a afrontar el sustento de vida diario”. “Estamos ante un escenario económico difícil resultado de la improvisación y los errores del peor gobierno que recuerde la democracia del `83, ningún trabajador con antigüedad debería pagar los platos rotos”, condenó.

Al respecto de considerar injustos e ilegal los despidos, Naidenoff explicó que “en el régimen de la administración pública el carácter de jornalizado, cuando la prestación de servicios se torna continua durante años, pierde su carácter de tal y de hecho la relación laboral se torna permanente para el Estado”.

“No estamos hablando de contratos políticos, como los que se dan en el orden nacional que se rescinden contratos de quienes fueron contratados por la administración pública en el último tiempo antes de fenecer el mandato de Alberto Fernández, esto es otra cosa. Por eso, esta decisión del gobierno provincial es injusto e ilegal, y tiene mucho de hostigamiento ideológico por lo que expresaron los propios trabajadores”, denunció.

Naidenoff insistió en que “rescindir el contrato en forma intempestiva, luego de tantos años de prestación como es el caso de los que denuncian con más de 38 años de servicio, se vuelve una maniobra de hostigamiento persecución que resulta absolutamente intolerables”.

“Más allá de que los legisladores provinciales se han puesto a disposición para articular las presentaciones judiciales que sean necesarias para defender los derechos de los trabajadores, creo fundamental que los propios trabajadores del estado que hoy están en esta situación de años y años de prestación de servicios bajo el rotulo precarizado de jornalizados, deben ser los primeros en expresar su solidaridad porque detrás de cada trabajador hay una familia que no va a saber cómo alimentar a sus hijos”, finalizó el actual vicepresidente del comité nacional del radicalismo.