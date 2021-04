Naidenoff sobre las nuevas medidas: “No hay una mirada integral para conciliar salud, educación y economía”

Compartir

El senador Naciona, Luis Naideanoff por la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, cuestionó la adhesión del Gobierno de Formosa al DNU presidencial por considerarlo como “una medida extrema e irrazonable”. Para el legislador “endurecer aún más las restricciones y aplicar a toda la provincia de Formosa un esquema de medidas que fueron pensadas para el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta totalmente desproporcionado”.

Indicó que “los números reflejan situaciones totalmente diferentes” y objetó el hecho de que se van a aplicar las mismas medidas a toda la Provincia “cuando hay localidades que no tienen casos o tienen muy pocos”.

Además, sostuvo que “las medidas no se adaptan a los patrones climáticos y culturales ni a los horarios de Formosa. En el AMBA los comercios abren de corrido y hay consumo durante todo el día, pero en nuestra provincia sabemos que se corta al mediodía y se retoma por la tarde. Es un golpe de gracia para los comercios y en especial para el rubro gastronómico”, apuntó.

“Resulta injusto el castigo hacia las actividades al aire libre que han demostrado trabajar correctamente respetando los protocolos”, agregó al tiempo que expresó que “están llevando a los comercios que pudieron sobrevivir a la quiebra, y en este contexto la decisión de cerrar o restringir los horarios no puede tomarse a la ligera”.

“Este es un gobierno que no mira a las necesidades de la gente, que está encerrado en su propia soberbia y que tras un año de pandemia, demostró que no aprendió nada, porque no se exploran opciones y no hay una mirada integral para conciliar salud, educación y economía”, cuestionó.

“La respuesta del Estado no puede ser siempre la misma: restricciones, bloqueo y encierro”, aseguró. “Una crisis inédita que combina el peligro sanitario con la caída de la economía nos demanda estar a la altura, contener a los sectores vulnerables e impulsar a los que pueden ser el motor de la recuperación; pero con restricciones de este tipo se aplasta a los emprendedores”, señaló.

Suspensión de clases

Para el Senador la decisión del gobierno de prohibir las clases presenciales en toda la provincia: “Es una decisión totalmente desacertada y grave. En la capital nunca llegaron a empezar las clases presenciales, porque el gobierno se empecinó en mantener las escuelas cerradas pese a tener gran parte de los docentes vacunados”.

“Ahora esto se aplica a todas las localidades, profundizando las consecuencias irreversibles que la falta de presencialidad por más de un año puede tener en los estudiantes”, aseguró.

“El propio mismo gobierno nacional demostró que las escuelas no son focos de contagio con incidencias que apenas rozan el 1%; por lo tanto, mantenerlas cerradas es profundizar la desigualdad y la brecha educativa”, argumentó.

Ingreso y circulación

Con respecto a los nuevos requisitos de ingreso a la provincia, Naidenoff calificó de “económicamente inviable en este contexto de crisis, la exigencia de pago de al menos 3 test PCR por persona. Para cualquier formoseño que quiera reencontrarse con su familia esto se constituye en una barrera, es una mala decisión política que de no revertirse terminará judicializándose”, adelantó.

También, reiteró el pedido para “no estigmatizar a los que ingresan, ya que no fueron ni son los causantes de la escalada de casos. Cuando la Corte ordenó el ingreso todos cumplieron con los protocolos establecidos por la provincia” recordó y aclaró que “de las más de 17000 personas que ingresaron a Formosa desde el 23 de Marzo pasado, solo se detectaron 56 casos positivos (cerca de 0.3%), que también siguieron los protocolos sanitarios vigentes”.

El senador alertó también sobre el retorno de los “aislamientos compulsivos” que junto a los nuevos requisitos de circulación interprovincial para quienes viven en Formosa, Clorinda y General Belgrano constituyen “un exceso absoluto”.

En cuanto a las restricciones en los horarios de circulación, Naidenoff llamó al Gobierno “a evitar repetir los errores del pasado con sanciones y excesos por parte de las fuerzas de seguridad, que solo cumplen órdenes”.

Campaña de difamación

Ante las sucesivas campañas de difamación del gobierno el Senador instó a las autoridades a “dejar de engañar a la gente” ya que “están subestimando la inteligencia de los formoseños, porque el incremento de casos se da en todo el país”.

“El oficialismo debe dejar de culpar y estigmatizar a los gastronómicos, a los que ingresan, a los que marchan y a la oposición” y en cambio, “ponerse firmes para frenar al tráfico fronterizo, el que nunca nombran y parece, tampoco tienen intenciones de controlar”, arremetió.

“Tanto al Gobierno Nacional como al provincial les falta firmeza para enfrentar este flagelo que continúa vulnerando la salud pública, como lo manifestó el propio infectólogo del Consejo COVID-19 cuando afirmó que la cepa de Manaos entró desde Paraguay”, concluyó.

