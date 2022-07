Naineck exhibe su amplia diversificación productiva en Soberanía Alimentaria

Compartir

A través del consorcio paippero, Laguna Naineck marca presencia en el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, mostrando la amplia diversidad productiva de la localidad y el compromiso de los productores de brindar productos de excelente calidad a los formoseños.

El intendente Julio Murdoch habló sobre lo que significa para los naicknenses el mencionado programa estatal, subrayando que “hoy más que nunca tenemos que hablar de la vigencia de estos espacios de economías populares como es Soberanía Alimentaria, que permite a los consumidores recibir alimentos directamente de aquellos que producen sin intermediarios y a buen precio”.

Esto adquiere mayor relevancia, acentuó, “en esta época donde hablamos de escalada de precios e intermediación”, remarcando que “hoy más que nunca están vigentes” este tipo de acciones.

“Lo que estamos comercializando ahora dentro de Soberanía son productos de estación, todo lo que son verduras y verdeos, que van desde lechuga, perejil, rúcula, acelga, entre otros, al igual que frutas como las bananas y los cítricos”, detalló.

A su vez, hizo notar que “esto no es casualidad, se trata de un proceso productivo que viene de años porque sabemos que, por ejemplo, una planta de pomelo, naranja o mandarina no se produce de un día para otro”, de manera que “todo esto es parte de esa política productiva activa que tiene el Gobierno de la provincia desde el PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente y el CEDEVA, donde se va proveyendo los plantines y se involucran en el proceso productivo de nuestros productores”.

Y recordó una cuestión que consideró “fundamental”, relatando que “en años anteriores, cuando aún no se implementaban toda esta serie de programas como Soberanía Alimentaria y las ferias francas del PAIPPA, ocurría algo que era inadmisible: estos productos caían y se pudrían en la chacra del productor”.

Es decir, “ni siquiera el productor lo podía aprovechar porque no lo vendía y no había un consumidor en nuestro casco urbano que lo podía comprar”.

“Hoy, gracias a estas acciones se puede cerrar ese eslabón. El productor puede aprovechar ese monte frutal que tiene en su chacra y el consumidor acceder a alimentos frescos y orgánicos, porque los mismos no tienen químicos, a muy buenos precios y que ayudan a la canasta familiar”, enfatizó.

Asimismo, el jefe comunal indicó que “vamos a entrar en el mes de agosto y comenzaremos con la cosecha de nuestra cuenca tomatera”, destacando que “eso va a permitir bajar un poco el precio del tomate que a veces viene de Salta u otros lugares”.

Del mismo modo, comentó que se avanzará en la ampliación de la producción con otros productos como pimientos morrones, lo cual “representa un entusiasmo grande para nuestros productores”, completó.

