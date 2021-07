Namqom: originarios que reclamaban terrenos firmaron “acuerdo” y esperan respuestas

Compartir

Originarios del barrio Namqom que días atrás reclamaban terrenos firmaron un “acuerdo” y esperarán hasta el 2 de agosto una respuesta concreta; de no tenerla saldrán a cortar la ruta nacional Nº 11 nuevamente.

Cristaldo Ayala, uno de los manifestantes, en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo que “estamos reclamando los terrenos para nuestros hijos y nietos porque muchos no tienen en donde vivir”.

“Nosotros estuvimos cortando la ruta el domingo a la noche porque el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes prometió muchas cosas y no cumplió”, aseveró.

Y continuó: “estuvimos haciendo una asamblea y vamos a esperar hasta el 2 de agosto que es cuando va a venir el auditor para entregar los lugares que pedimos”.

Reconoció Ayala que “firmamos un acuerdo con el representante del ICA, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, y Gendarmería Nacional donde dijimos que vamos a esperar hasta el 2 de agosto, y en caso de que no cumplan nosotros vamos a salir nuevamente a la ruta”.

“Somos gente que necesita un lugar para sus hijos, para que tengan su lugar”, cerró diciendo.

