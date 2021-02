Nancy Dupláa, a favor de vacunar a los famosos contra el coronavirus: “Hay personas que nos toman como referentes”

Compartir

Linkedin Print

Nancy Dupláa brindó su opinión respecto al plan del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de invitar a figuras famosas para vacunarse contra el coronavirus con la aplicación de la Sputnik V, idea que finalmente no se llevó a cabo, y cuya finalidad era la de generar concientización sobre la importancia de inocularse.

“Me parece bien”, expresó la actriz en diálogo con Marcela Coronel en su programa Mientras Tanto, de Mucha Radio FM 98.5. “Algunas veces pasa que hay que personas que nos toman a nosotros como referentes porque se siente afines en muchas cosas, porque les gusta tu trabajo, cómo sos, qué decís y cómo te expresás”, añadió Dupláa, quien hizo referencia a la invitación que recibió Moria Casán para vacunarse.

“De alguna manera, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria o a otro personaje que admira y dice ‘¡Ah!’. Como movida comunicacional, me parece bien”, remarcó la actriz, quien luego aclaró que, bajo su óptica, quienes deben tener prioridad en la vacunación son quienes integran el sistema de salud y educación. “Esas personas que están en la batalla diariamente y que necesitan sí o sí seguir y estar protegidos”, expresó.

Ante la pregunta de qué decisión tomaría si la convocaran para inocularse, Dupláa fue muy categórica. “Hasta que no se vacunen mis viejos no puedo permitirme vacunarme yo”, manifestó.

Recordemos que a comienzos de febrero, el gobierno nacional había defendido la estrategia de invitar a famosos a vacunarse para “dar confianza” a otros ciudadanos. “Si eso suma para que una parte de la población confíe en la vacuna, me parece importante”, comunicaba la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

“Hay una variedad tan grande en Argentina de opiniones que a algunos les dará confianza que se vacune Moria Casán, a otros Pedro Cahn y a otros, el Presidente. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires está planificando la vacunación [de famosos] cuando se abra la vacunación, tengamos más dosis y se vacune a quienes tengan más de 60 años”, amplió Vizzotti. Si bien Casán, por la polémica generada, no fue vacunada, se pronunció respecto a las críticas recibidas.

Compartir

Linkedin Print