Nancy Dupláa contó cómo reacciona Pablo Echarri al ver sus escenas hot: “Se la banca porque nuestro proyecto personal”

Compañera de vida y de profesión con Pablo Echarri, Nancy Dupláa fue la primera entrevistada de Pampita, en Pampita Online, y reveló cómo reacciona su marido ante sus apasionadas escenas hot en las ficciones en las que trabajó, con colegas como Luciano Castro, Facundo Arana y Gonzalo Heredia.

“Ella también le ha causado celos a Pablo. ¿Qué te decía cuando hacías escenas con Golazo Heredia?”, indagó la conductora. Firme en su respuesta, la actriz contestó: “No suele decir nada, es muy respetuoso. Hay algo que tiene que ver con la imagen que es una mierda. Si no estás preparado para verlo y bancarlo, no se ven. En general ninguno de los dos las ve”.

En una pausa de su explicación, Nancy Dupláa destacó: “Algunas escenas vio. Pero te la bancás porque el proyecto personal nuestro es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pueda suceder. Y si sucede hay que reformular ahí y hablar. Por suerte no nos pasó. Siempre fue más fuerte la estructura que tenemos y el deseo de seguir juntos”.

