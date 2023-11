Nancy Dupláa cruzó a Amalia Granata por su dichos tras la victoria de Javier Milei

El triunfo de Javier Milei por sobre Sergio Massa con una diferencia de más de 11 puntos porcentuales llevó a que todos los ámbitos hablen del tema y genere los más encendidos comentarios, que derivaron en debates hasta llegar a acusaciones en algunos casos.

Una de las personas que se refirió al tema ni bien se conoció la noticia fue Amalia Granata. Utilizando su perfil oficial en X (anteriormente conocido como Twitter), la política que obtuvo la tercera posición en las recientes elecciones para diputados provinciales en Santa Fe, y cuya lista Unite aseguró siete escaños, compartió sus impresiones sobre los comicios del domingo. En su inicial publicación, extendió felicitaciones a la fórmula presidencial por su destacado desempeño: “Felicitaciones a Javier Milei y Victoria Villarruel, el pueblo argentino puso en ustedes la esperanza del cambio, gran elección”.

Posteriormente, difundió un video fechado el 7 de septiembre, previo a las elecciones generales, donde en una entrevista televisiva predijo que el líder del movimiento libertario sería el próximo mandatario. “Lo dije el 7/09/23, antes de las generales”, señaló en su mensaje. Sin embargo, el comentario que generó mayor número de reacciones por parte de seguidores y detractores fue aquel en el que se refirió al Ministerio de la Mujer con un tono sarcástico: “Hagamos una despedida que se nos va el Ministerio de la Mujer”, expresó con ironía, acompañado de emojis celebratorios.

Tras ese mensaje, una de las personas que recogió el guante fue Nancy Dupláa, quien utilizando su plataforma en Instagram replicó un pensamiento originado por la escritora María Florencia Freijo, quien había publicado una reflexión crítica hacia la diputada en relación con su controvertido tweet. “No se van las millones de niñas y mujeres que creen en él, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas. No escupas para arriba, consejo”, señaló la politóloga.

“La historia me cuenta que las feministas cada vez son más año a año, trascendimos lo partidario y sobre todo seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutás. Te dimos todo” prosiguió la autora, especializada en perspectiva de género en el sistema de Justicia. “Hay que ser más leída y menos gritona. Hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programucho de chimentos”, cerró Freijo en su escrito que no pasó inadvertido y también fue replicado en diferentes cuentas.

Una de las personalidades que también se ocupo de replicar ese mensaje fue Ángel de Brito, acompañado de un texto en el que compartió su interpretación: “Dupláa diciéndole burra a Granata”. En menos de una hora, llegó la respuesta de la propia Granata, quien sólo se limitaría a destacar una palabra: “Sorora”.

Además, pese a no expresarse de forma directa, Dupláa replicó en su Instagram una variedad de mensajes desde que se conoció la noticia de que Javier Milei sería el próximo presidente. Así, por caso, era posible leerse en algunas de sus historias: “Que el miedo no te paralice y que la rabia te organice” o “Cómo se puso la 10 Sergio Tomás Massa y así, con todo, casi la trae. Mis respetos. Y un orgullo la enorme y muy diversa cantidad de gente que militó por la unidad nacional que tantos años soñamos y que sabemos ineludible para sacar a este país adelante. Nos abrazo”, texto correspondiente a Natalia Volosin, abogada con diploma y medalla de honor por la Universidad de Palermo, Máster en Derecho y Doctora en Derecho.