Nancy Dupláa reveló cómo cambió su alimentación

La actriz habló a fondo sobre cómo modificó sus rutinas para sentirse mejor y cuánto disfruta ejercitarse.

Considerada una de las actrices más populares y exitosas, Nancy Dupláa está acostumbrada a estar en el centro de la atención desde hace más de veinte años.

El presente la encuentra, según sus propias palabras, en su mejor momento: “Trato de encontrarle la vuelta y de disfrutar. La vida que tengo es la vida que siempre soñé”, aseguró Nancy en el ciclo Furman Vs, que conduce el Doctor Furman.

Dupláa contó cómo cambió su alimentación desde que se preparó para encarar el protagónico de La Leona en el año 2016: “La preparación de ese papel fue algo muy placentero. Aprendí a comer y saciarme sin que después me agarre ese deseo loco de salir corriendo a comer cualquier cosa”.

“Encontré justo una dieta un año antes de grabar que coincidió con lo que yo necesitaba en ese momento y que, sobre todo, fortificaba mi voluntad de querer encararla. Y bueno, la encaré y me dio resultados”, aseguró la esposa de Pablo Echarri.

Pero, además, en esa transformación resultó fundamental la actividad física: “Hice también un entrenamiento bastante severo en ese entonces y pude lograr el cambio. El ejercicio es parte de mi vida. Hago gimnasia todos los días ahora que tengo tiempo. Antes, lo metía en algún hueco que tuviera. Hoy hago tres ves por semana funcional, que sirve para quemar y marcar, y spinning, que me encanta”.