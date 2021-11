Narcoviolencia en Rosario: mataron a balazos a cuatro jóvenes y a un adolescente de 15 años en apenas 24 horas

Compartir

En todas las agresiones se registraron heridos. Una adolescente de 13 se encuentra internada en un hospital en estado reservado con heridas de bala.

La violencia mafiosa en Rosario no da tregua. Entre la noche del viernes y la madrugada de hoy, en la ciudad santafesina se produjeron cinco nuevos crímenes, de acuerdo a los primeros indicios, por sicarios. Un adolescente de 15 años, tres jóvenes, de 21, 28 y 26, y otro hombre de 37 años fueron las víctimas. Además, en todos los ataques se registraron heridos.

Una de las víctimas que finalmente perdió la vida ayer, había recibido heridas de balas en un hecho ocurrido la semana pasada y se encontraba internada. Se trata de Pablo Díaz, de 37 años, quien sufrió un ataque armado en calle República al 7900 el 4 de noviembre último.

Díaz fue atacado de al menos ocho balazos, cuando estaba en la vía pública y en la zona noroeste de Rosario. Según se informó en su momento, los disparos provinieron de un auto en movimiento, un Peugeot 206 color gris, cuyos ocupantes tiraron a la víctima y escaparon.

Por el hecho no hay detenidos, explicaron fuentes de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos. El hombre fue internado en un primero momento en el hospital “Eva Perón” de la localidad de Granadero Baigorria, lindera con Rosario, y luego trasladado al Hospital de Emergencias de Rosario por la gravedad de las heridas, donde finalmente falleció ayer.

Tras la muerte de Díaz, pasadas las 20 de ayer, tres personas fueron asesinadas y otra resultó herida al ser atacadas a tiros desde un auto mientras estaban reunidas en la vereda de una casa. En el lugar, la Policía secuestró un arma, balas, drogas y un vehículo robado poco después de la balacera.

El triple crimen con características de disputas entre bandas del narcomenudeo ocurrió anoche pasadas las 20 en México al 1.700, cerca de donde comienza la autopista Rosario-Córdoba. De acuerdo a las primeras averiguaciones, un grupo de personas estaba reunido en esa calle frente a una vivienda cuando pasó por el lugar un auto desde el que abrieron fuego.

Una de las víctimas fatales, identificada como Aarón Isaías Aguirre (21), murió en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que otra de las personas alcanzadas por las balas fue trasladada al Policlínico San Martín, ubicado a pocas cuadras, donde falleció unos minutos después de su ingreso.

Fuentes judiciales identificaron al segundo fallecido como Maximiliano Alejandro González (28), quien presentaba heridas en el abdomen y en la pierna izquierda. Según informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA), dos horas después del ataque murió la tercera víctima fatal, un adolescente de 15 años llamado Fabricio Maregui, que estaba internado en el Hospital de Emergencias local.

La víctima tenía un tiro en la cabeza y otro en la espalda. Como consecuencia de la balacera, otro joven identificado por las siglas de su nombre como M.A., resultó herido pero hoy estaba fuera de peligro. Tras el ataque, personal policial allanó una vivienda ubicada en México al 1.700, donde estaba reunido el grupo atacado.

Personal de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Policía secuestró en ese domicilio un Fiat Uno con pedido de captura por robo, una pistola calibre .22 sin numeración, proyectiles calibre .22, .38 especial y gran cantidad de material estupefacientes.

En el lugar del triple crimen, los efectivos recogieron 13 vainas servidas 9 milímetros y seis plomos, que fueron enviados a peritar. El hecho es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien solicitó las autopsias de rigor en el Instituto Médico Legal y ordenó que el joven herido quede detenido por el arma y las municiones encontradas en la vivienda allanada.

Pocas horas después de ese brutal episodio, un joven de 26 años fue asesinado y su sobrina de 13 resultó herida al ser atacados a balazos cuando regresaban en motocicleta de una fiesta. La chica herida estaba internada en un centro de salud local y otras tres personas jóvenes también fueron asistidas por lesiones de arma de fuego, aparentemente como consecuencia del mismo ataque tipo sicario, indicaron voceros policiales.

También fue atendido en el Hospital de Emergencias de Rosario un hombre de 37 años que sería el padre de la chica de 13. El crimen ocurrió esta madrugada en las calles Doctor Rivas y Comandos del sur de Rosario, cuando la víctima regresaba en moto junto a su sobrina de 13 años, luego de participar de una fiesta.

Según informó la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, las víctimas fueron interceptadas en el cruce de esas calles por personas aún no identificadas que les dispararon sin que mediara discusión ni intento de robo.

El joven que conducía la moto, identificado como Diego Ariel Pioli, de 26 años, murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala, indicaron fuentes del caso. Su sobrina de 13 años resultó herida y estaba internada, aunque no se brindaron precisiones sobre las lesiones que sufrió.

Todos los hechos de muerte con tintes mafiosos ocurrieron a pocos días de las elecciones legislativas, en una ciudad donde los ajustes de cuentas por el narcotráfico no dan tregua y el clima social se recalienta ante el reclamo de respuesta a las autoridades.

