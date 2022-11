Natación: se realizó una nueva edición de la Maratón Santa Fe- Coronda

Compartir

El nadador santacruceño Matías Díaz Hernández obtuvo este martes la 46ª edición de la tradicional Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, edición especial ya que se corrió en el día que la ciudad de Santa Fe está cumpliendo 449 años de vida. Para el patagónico de 27 años significó su cuarta participación, y viene de ganar la copa del mundo de Macedonia en la presente temporada.

A tres kilómetros del final de la prueba el oriundo de Santa Cruz comenzó a sacar diferencia, le metió pata, buscó quebrarlo al italiano, a un muy buen ritmo de nado, y el aliento del público corondino le dio la emoción a una gran edición de la Santa Fe-Coronda. Estaban palo a palo, una lucha titánica, después de más de 7 horas. El segundo lugar quedó para el italiano Francesco Ghettini y tercero el unionista Gian Franco Turco. El cuarto lugar quedó para Martín Carrizo, y en el quinto puesto, primera entre las damas, se ubicó la liberteña Erika Yenssen.

Se encendieron las alarmas cuando el representante del Club Deportivo Hispano Americano de Santa Cruz paró a comer, se temió ser pasado por el italiano, pero el corondino le dio su aliento y logró mantenerse en la posición que venía cosechando. Todo parecía indicar que la definición iba a estar en el boyado final, y fue así. La definición fue palmo a palmo, brazada a brazada, parecía que se la quedaba el italiano, pero por suerte fue para el argentino. Una carrera muy dura, que tuvo sus momentos de alta intensidad, compleja, que el público supo disfrutar a lo largo de todo el recorrido, pero que sin lugar a dudas la parte definitoria logró llevarse todos los aplausos, para el santacruceño y para el oriundo de Génova.

Díaz Hernández cortó así lo que había sido el triunfo de Ghettini en 2019, mientras que, en 2018, el ganador había sido Bértola, pero por el tema del dóping, fue Cecilia Biagioli la declarada ganadora, quien debió abandonar en la presente edición. En 2017, el último argentino en ganar fue el porteño Damián Blaum, y el último santafesino fue Rafael Pérez en 2003.

«Estoy muy contento, fue una carrera muy dura, con cambio de ritmo todo el tiempo, y no me podía escapar en ningún momento, se me dio en la boya final, nos enredamos un poco ahí, me pude escapar en los últimos metros, pero fue muy dura», explicó el ganador de la Santa Fe-Coronda 2020.

El nadador de Río Gallegos comentó que «veníamos siendo tres nadadores muy parejos, con Gian Franco, y después de las seis horas nos pudimos escapar con Gianfranco, pero después se hizo difícil porque terminó siendo un mano a mano. Quiero agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi novia, y a Damián Blaum y Esther Nuñez que son mis entrenadores».

En la tercera posición resultó Gian Franco Turco, de gran actuación en su primera participación en la Santa Fe-Coronda. Con 21 años de edad, el oriundo de La Matanza, pero residiendo desde hace un par de años en la ciudad de Santa Fe, trabaja en el Club Atlético Unión bajo las órdenes del profesor Adrián Tur y Diego Garbarino.

