«Natalia Alario es de Juntos por el Cambio»

Tras informaciones y «dichos» que transcendieron en las redes sociales y medios gráficos que referían a la concejal de la localidad de Pirané, Natalia Alario, el diputado provincial por el PRO en Formosa, Enrique Ramírez lanzó que ella pertenece al espacio de «Juntos por el Cambio».

«Primero quiero dejar bien en claro que Natalia Alario es concejal de Juntos por el Cambio y jamás fue su intención pasarse a las filas del oficialismo provincial», dejó en claro.

Y continuó Ramírez: «lo que hizo Natalia Alario, fue garantizar la línea de sucesión del Poder Ejecutivo municipal, situación totalmente normal a lo largo y ancho del país, que se da en todos los cuerpos legislativos, nacionales, provinciales y municipales. Pues lo que se respeta es la voluntad del pueblo, que eligió un intendente de un espacio político y en su ausencia, por el motivo que fuera, no debe cambiar de color político y si se debe garantizar la continuidad de su gestión, pues esa fue la voluntad de los electores».

Indicó que sus dichos encuentran sustento «no solo en nuestro espacio de Junto Por el Cambio si no que también en conductas del partido justicialista».

«Solo a modo de ejemplo voy a citar una situación similar, en el 2015 fue electo el presidente Mauricio Macri y en la cámara de diputado de la Nación habían mas diputados del partido justicialista que el nuestro, en la cámara de senadores doblaban en número los senadores del partido justicialista a los de Juntos por el Cambio, sin embargo en ambas cámaras obtuvieron la presidencia, Emilio Monzo en la de Diputados y Federico Pinedo en la de Senadores, ambos de nuestro espacio político, garantizando de esta manera la línea sucesoria», agregó.

También, el legislador provincial expuso que la edil dentro del HCD de Pirané no goza de ningún lugar «diferente y/o especial» a lo de otros concejales de ese mismo cuerpo legislativo.

«De esta manera quiero dejar bien en claro que la concejal Natalia Alario, sigue siendo una edil de nuestro espacio político de Juntos por el Cambio», culminó.