Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La revista Hola! USA eligió a la conductora y actriz por el impacto que genera en la comunidad hispana de los Estados Unidos con sus documentales y misiones solidarias.

Natalia Denegri fue reconocida como una de las personalidades hispanas más importantes e influyentes de Estados Unidos en la lista 2021 Latina Powerhouse Top 100 de la revista Hola! USA. Dicho ranking incluyó a otras reconocidas personalidades de origen o raíces latinas, como Jennifer Lopez, Shakira, Salma Hayek, Michelle Rodriguez, Thalía, Gloria y Lili Estefan, Tini Stoessel y Anya Taylor-Joy.

La periodista, productora y actriz argentina fue elegida por ser una “agente de cambio” debido al impacto positivo que genera a través de sus documentales humanitarios, con los que busca retratar las realidades de distintos sectores de todo el mundo. Estas producciones transmiten un mensaje de ayuda y solidaridad, ya que muchos surgen a partir de misiones solidarias humanitarias que Denegri realiza en conjunto con la Fundación Hassenfeld Family. Por ejemplo los documentales Hope e Innocents se grabaron durante sus misiones a Puerto Rico y el desierto de La Guajira de Colombia respectivamente.

“Me siento muy honrada de que una revista de tanto prestigio como lo es Hola! USA me haya elegido para formar parte de su Latina Powerhouse, no sólo porque es una gran forma de celebrar el mes de la hispanidad, sino también por el reconocimiento que hace a mi carrera y el trabajo humanitario que realizamos desde mi productora, con mi equipo para llevar historias impactantes, cautivadoras, informativas y humanitarias a la gente, con las que les damos voz a muchas comunidades que lamentablemente muchas veces son olvidadas por los gobiernos y la sociedad”, expresó Denegri en diálogo con Teleshow.

Desde el 2020, la edición norteamericana de la revista Hola! comenzó a seleccionar y destacar a las 100 mujeres latinas más influyentes de los Estados Unidos para celebrar el mes de la hispanidad. De esta manera, se destaca el impacto positivo que tienen en el país los distintos aspectos culturales que traen los inmigrantes y descendientes de culturas latinas. Dichas personalidades son las más empoderadas, inspiradoras y que más impactan en sus comunidades y en la vida de muchas personas, marcando la diferencia con su talento, sus acciones, sus logros profesionales sobresalientes y sus historias de vida.

En el perfil realizado por la revista, Natalia se la destaca como “una mujer intrépida que llegó a los Estados Unidos dispuesta a conquistar y ha logrado el éxito, y que si bien ha cosechado innumerables premios y reconocimientos, sigue siendo esa mujer sencilla y accesible que siempre está atenta a las necesidades de los demás”.

Por su trabajo como productora, Natalia ha sido reconocida en varias ocasiones, siendo una de las pocas latinas con más de 17 premios Emmy, recibiendo reconocimientos en Festivales de Cine internacionales. Además fue elegida como una de las latinas más Poderosas de People En Español en 2018. Incluso hace apenas unas semanas obtuvo un diploma por parte del alcalde de la ciudad de Miami, Francis X. Suarez, por su aporte a las comunidades de menores recursos a través de su multipremiado programa de televisión, Corazones Guerreros.

La publicación también destacó a la modelo internacional Gisele Bündchen, que se destaca como una agente del cambio medioambiental por ser Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre otras famosas destacadas en la lista también se encuentran Demi Lovato, Eva Longoria, Sofía Vergara, Eva Mendes, Lele Pons, Yalitza Aparicio, America Ferrera, Cardi B, Jessica Alba, Salma Hayek y la youtuber Yuya, entre otras.

También se encuentra la cantante Tini Stoessel, que es una de las argentinas más escuchadas en Estados Unidos y está a punto de protagonizar su primera película de Hollywood dirigida por Jackie Chan. Así como también Anya Taylor-Joy, la actriz nacida en Miami, pero criada en Buenos Aires y Londres que saltó a la fama con la película The Witch y alcanzó la fama con su papel protagónico en Gambito de Dama.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp