Natalie Pérez recordó su foto con Franco Colapinto

En octubre del año pasado una foto de Franco Colapinto rodeado por Cande Tinelli, Majo Martino y Natalie Pérez dio que hablar, luego de que el nombre del corredor de Fórmula 1 trascienda el mundo del deporte y comience a ser vinculado sentimentalmente con diferentes famosas. La actriz desmintió con humor las versiones, pero esto no evitó que reciba agresiones y comentarios malintencionados.

“Yo soy muy reservada con mi vida privada, no ando mostrando a nadie y creo que me conocen un novio”, comenzó diciendo al ser consultada en Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

“Lo que me sorprendió de eso que pasó fue que por ahí era famoso en el ambiente del automovilismo, pero tampoco es un espacio en donde yo me mueva. No conozco. Yo estaba en la punta, éramos tres personas y después venía yo. Me dijeron de todo. Prostituta, gato, colgada de la fama, que era la novia y solo estaba en una foto”, se lamentó.

En la misma entrevista con Catalina Dlugi, contó cómo vivió que Mirtha Legrand le consulte al aire si estaba saliendo con Adrián Suar, su compañero en la película Mazel Tov, que también él dirige: “No me sentí cómoda porque fue una mesa en donde me retaban de todos lados, pero no importa. Yo lo tomo como una gracia. Me sorprendió, me dio gracia y dije ‘mirá, qué ocurrente’”.

“Como no tengo que darle explicaciones a nadie, porque no estoy en pareja. Pero si hubiera tenido que explicarle a alguien que la señora se había confundido, quizás hubiera sido incómodo. Yo no sé en qué situación sentimental está Adrián y por ahí también para él podría haber sido poco cómodo, pero ya sabemos cómo funciona la televisión y la mesa de Mirtha, que puede ser atrevida. Siempre es con humor y si la pega, la pega”, señaló Natalie.

La foto de Natalie Pérez

y Franco Colapinto que

despertó rumores

La foto fue tomada en un restaurante de Salamanca en España, especializado en asado y otras comidas típicas argentinas, luego de que Colapinto corrió en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El encuentro fue organizado por el RRPP Gaby Álvarez y tuvo también a la hija de Marcelo Tinelli y a la periodista de Sálvese quien pueda. “Un placer disfrutar de esta velada mágica”, escribió el relacionista junto a las fotografías del evento.

Incluso la cantante bromeó en su momento por cómo fue el encuentro y su desconocimiento de quién es el joven piloto. “Me escribe una de las chicas, que es amiga mía, y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, relató en diálogo con Cris Vanadía sobre su confusión.

Natalie también contó cómo fue su breve encuentro con Colapinto, a quien era la primera vez que veía. “Bueno, después llegamos ahí, intercambié cuatro palabras con él, es lo más”, aseguró, divertida. Según explicó, por aquel entonces aún no conocía la notoriedad que Franco estaba comenzando a hacerse un lugar en el automovilismo. “Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido”, dijo Pérez, sorprendida por la rapidez con la que el piloto se volvió “un ídolo nacional”, como apuntó Vanadía.

Incluso la versión que la relacionaba con el corredor fue recibida con mucho humor por su familia. “El Día de la Madre, estaba con toda mi familia mirando la carrera y me dicen: ‘Estamos viendo a tu novio’”, expresó, entre risas, por las ocurrencias de sus seres queridos. “¿Te ves con él?”, preguntó el conductor, y la respuesta de la artista siguió el tono desopilante de la conversación: “¡Tiene 15 años! Me van a denunciar, bol…”.