Natalu y Club Náutico en el podio del certamen de natación Malvinas Argentinas

Este sábado se vivió una nueva jornada apasionante en el natatorio del Club de Regatas Corrientes, con el certamen “Malvinas Argentinas”. Nueve clubes participaron de la cita, y los locales se llevaron 55 podios además del primer puesto por equipos.

El Club de Regatas Corrientes fue sede de un nuevo torneo de Natación este sábado, cuando se enfrentaron nueve clubes de la región, incluyendo a Sajonia de Paraguay y Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (Buenos Aires). En total fueron más de 200 nadadores, y el club local se apoderó del primer puesto en la competencia por equipos.

Se desarrollaron 37 pruebas en dos turnos, con fiscalización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y jueces designados por el Colegio de Árbitros de Deportes Acuáticos de la República Argentina (CADDARA). También colaboraron estudiantes del Instituto de Educación Física, que realizaron sus prácticasal igual que en el torneo Aniversario realizado en octubre y de esta forma el Club colabora en su formación.

Además de los clubes paraguayo y bonaerense mencionados, asistieron Capri (Posadas), Club de Regatas Resistencia, Club Náutico Formosa, Club Universitario del Nordeste, Corrientes Tenis Club, y Natalú (Formosa). Regatas sumó 2560 puntos, Natalú 2007, y Náutico de Formosa 1776 para completar el podio.

Uno de los miembros de la organización, el profesor Leonardo Cabral, expresó su alegría por poder nuclear tantos atletas en un nuevo certamen: “La finalidad del torneo regional siempre fue apoyarnos entre nosotros. Cuando no teníamos este torneo teníamos que viajar y mucho, no sólo nosotros sino todos los clubes que vienen. La idea principal, más allá de la sana competencia, es hacer una fiesta del deporte y tratar de buscar el crecimiento de la natación de la región”.

También anticipó que si bien el calendario de los nadadores regatenses “es bastante amplio, no dejamos de enfocarnos en los torneos nacionales. Tendremos torneos en Posadas y en Formosa, que van a depender de las instalaciones, del clima, pero la idea es apoyarles y nosotros nos sentimos a gusto por crecer juntos”, sentenció Cabral.

Delia Díaz, profesora de Natalú, acompañó a 35 nadadores, y aseguró que “estar en Corrientes, y principalmente en Regatas, es como sentirnos en casa. Nos encanta venir, y cada uno de nuestros chicos realiza su mejor desempeño en todos los torneos”.

La delegación del Náutico de Formosa fue de 68 chicos que componen el semillero, y su profesor, Juan Cruz también se mostró contento de participar.: “Despues de dos años sin competencia, hace 4 o 5 meses estamos entrenando nuevamente. A Corrientes venimos sí o sí, lo tenemos agendado porque es un evento que tenemos dentro de todo cerca, con buen nivel y clubes de varias provincias.”

Los destacados regatenses

Los nadadores locales tuvieron un grandioso desempeño, en todas las categorías y modalidades: Ciro e Ignacio La Fuente, Julieta Trossero, Mariano Escobar estuvieron entre los más rápidos en los 25 metros libres, espalda, mariposa y pecho. En los 100 metros espalda, se destacaron Emanuel Trossero (1°, 10 años), y Agustín Falcón Figuerero y Nazareno Kawerin Grieco (12 años) hicieron podio en esta prueba y en los 100 combinados.

En 100 metros estilo mariposa, 50 metros libres y 100 combinados, Regatas tuvo podios completos entre las damas de 12 años, con Tania Ferreyra (1° en todos), Lucila Baldoni (2°, 3° y 2°) y Joaquina Sá (3°, 2° y 3°). La misma historia ocurrió entre las chicas de 13 años, con Ana Paula Cabral, Lara Almirón (ganó en combinados) y Zoe Ramírez Encina.

Ignacio Locaso (16 años) obtuvo el oro en los 200 metros combinados, 100 metros libres, 100 metros espalda y 50 metros pecho; Santiago González Vallejos (17) logró tres medallas de oro y una de plata, y Federico Bohle (14) obtuvo la plata en las primeras tres.

Ayelén Cuevas ganó los 50 y los 200 metros libres, y los 100 metros espalda en su categoría; en esas pruebas también se subieron al podio Oriana Mesa Bonomo y Pia Valsangiácomo (17), y Ariana Furrer en la última (16). Mesa Bonomo logró llegar primera en los 50 metros pecho, con Pía Valsangiácomo también en el podio.

En 50 metros pecho también hubo podios locales, con Juan Martín Acevedo, Nazareno Kawerin Grieco y Emiliano Rozeck Fernández (13 años), Tania Ferreyra, Lucila Baldoni y Joaquina Sá (12 años), Ana Paula Cabral, Zoe Ramírez Encina y Lara Almirón (13 años)

También Emanuel Trossero, Ramiro Ferreira y Tomás Pueyo y Pueyo hicieron de los mejores tiempos en sus categorías. Sofía Fages fue bronce entre las niñas de 11 años en esa prueba, y también fue la más rápida y ganó el oro en la modalidad libre y en los 100 metros combinados.

Entre los federados, hubo podios completos en los 100 metros libres, 50 metros espalda, 200 pecho y 100 combinados, con Ezequiel La Fuente (tres medallas de oro) Joaquín Escobar (oro en los 50 espalda) y Valentín Rozeck (3° en sendas pruebas). Martina Sá y Julieta González fueron las más rápidas en los 200 metros mariposa y pecho, en 50 metros espalda y en 100 libres.

También se realizaron pruebas de postas, en las que casi todos los clubes presentaron equipo, y algunos hasta dos conjuntos de nadadores. Regatas Corrientes ganó el oro en los 200 metros libres de niñas de 10-13 años y en la misma prueba pero de varones mayores de 14 años. Las chicas mayores de 14 consiguieron el segundo puesto, por detrás de Natalú.

