Nathy Peluso se defendió de las críticas por haber dicho que no se considera argentina

El último fin de semana, Nathy Peluso estuvo en el ojo de la tormenta. Es que luego de que Teleshow reprodujera una entrevista en la que la cantante confesó sentirse española, aún habiendo nacido en Argentina, las críticas no le tardaron en llegar.

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… Todo es español”, habían sido las declaraciones de la artista que vive en ese país europeo desde sus 9 años. Pero a sus fans argentinos no le cayeron nada ben sus declaraciones: “¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, fue una de las tantas respuestas que recibió.

Entonces, el domingo por la tarde la intérprete de “Buenos Aires” se hizo eco de esos mensajes y apeló a la ironía en su cuenta de Twitter: “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, escribió junto a una imagen de la torta rellena de dulce de membrillo.

Lo cierto es que, como las críticas siguieron, este lunes Nathy utilizó su perfil en Instagram para hacer un vivo, donde se explayó sobre el tema. “Me da mucha pena que los mensajes que los mensajes queden malinterpretados o tergiversados”, comenzó expresando. Y continuó: “Voy a ser súper concisa, a ver si me sale porque soy una cotorra y me enredo. Yo soy una inmigrante, hace 19 años que vivo en España. Siempre a todos lados a los que he ido, porque tengo la dicha de ser una artista que puede girar y conocer diferentes culturas, he dicho que mi corazón siempre va a pertenecer al mundo entero. Soy una mina que la apasiona las culturas, el mundo…no puedo sentirme de un solo lugar porque soy una persona que vivió su infancia en Argentina y ha crecido y ha recibido mil oportunidades de España”.

“Mi corazón siempre va a pertenecer, primero, a mi familia, que es donde encuentro el hogar, y después a todos los lugares que me brinden oportunidades, cariño y respeto, y siempre voy a estar agradecida a todos esos países”, explicó. Y se refirió puntualmente a la entrevista en la que dijo esas declaraciones: “Es del año pasado, de la portada de Vogue, cuando me senté con una periodista española a charlar sobre cómo me sentía y estaba en ese momento de mi vida. Y en una conversación fluida y bajo confianza, yo dije que me sentía española, cosa que no quita que yo me sienta argentina también y me sienta del mundo, artista, mujer y libre. Y me sienta lo que me dé la gana sentir en ese momento, porque al final, para eso existe la libertad”.

En tanto, agregó: “Gran parte de mi equipo es argentino, español, son mi dos corazones. Son los dos lugares que me han visto crecer y han confiado en mí desde el principio, me han brindado oportunidades. hay que tener mucho cuidado en cómo se tergiversan las palabras de una persona, sobre todo de manera pública, porque hacen mucho daño. De verdad que duele”.

Ya con la voz un poco entrecortada, señaló: “Les pido que sean cuidadosos al interpretar lo que los medios utilizan para un clickbait, porque la gente está loca por tener clicks y descontextualiza. Me gustaría que se queden con el cariño que le pongo a mis letras, al trabajo de años de mostrar compromiso y cariño con mi cultura, con mi público y la gente que me ha visto crecer”. “En Argentina aprendí mucho lo que es el feminismo, muchas cosas de lo que es ser un artista amado por su público y realmente me gustaría que tomen sus propias experiencias con lo que han sentido con mi música y lo que llevamos construyendo, y no se queden con esas cosas que no tienen ningún sentido, están completamente fuera de contexto”, expresó.

“Estoy un poco sentimental porque la gente puede hablar muchas cosas, pero cuando se trata de tu identidad, es algo muy personal y es poco cuestionable, porque es algo que yo siento en mi corazón y nadie me lo puede arrebatar (….) Estoy orgullosa de ser de donde soy, de haber crecido en donde he crecido y de rodearme de la gente con la que me rodeo. Los hechos demuestran el cariño que le tengo a la Argentina”, concluyó.

