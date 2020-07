Nati Jota, sobre los haters en las redes: “Me dolía que me dijeran gorda”

Compartir

La publicación de Oriana Sabatini sobre sus trastornos alimenticios y el repudio generalizado a la tapa de la revista Caras dedicada a la hija mayor de la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, pusieron a la discriminación y los parámetros de belleza en el centro de la discusión. En las redes sociales se ha hablado mucho al respecto en los últimos días y son varios los famosos que se han manifestado, tal como hizo Nati Jota este viernes en Intrusos.

La periodista se refirió a su propia experiencia con los haters en las redes sociales y el dolor que le causaban sus comentarios, principalmente aquellos que hacían referencia a su aspecto físico. De todas formas, según su testimonio, con el paso del tiempo logró que este tema le dejara de afectar tanto.

“Me fui acostumbrando a recibir muchas bardeadas en las redes. En algún momento estuve más disconforme con mi cuerpo, ahora quizás estoy más entrenada. Pero hubo una época en la que estaba más gordita o menos marcada, como le quieran decir, y me decían un montón de cosas. La tele, encima, te ensancha un poco”, comenzó Nati con su relato.

En ese sentido, continuó: “Me escribían comentarios que me dolían. Me decían un montón de cosas, pero lo que más me dolía era cuando me decían gorda. Por eso me replanteé por qué me dolía… Ahora están cambiando un montón de cosas para que eso no se considere un insulto ni algo malo y que más allá de lo que se diga, no tener que andar opinando del cuerpo del otro”.

La joven influencer dijo que, más allá de estos cambios, actualmente está “más conforme” con su cuerpo y que se siente “empoderada”. Por ese motivo, hace una autocrítica: “Entreno un montón y me fui amoldando a ese parámetro hegemónico”. Y señaló: “Esos comentarios me hacían mal y traté de cambiarlo. Después, no sabés si te esforzás para vos o para el otro. Es como que yo entreno porque me veo bien y me gusta, pero todo el tiempo seguimos afectados por la mirada del otro y lo que supuestamente está bien”.

Respecto al posteo de Oriana Sabatini, en el que se mostró al natural y reveló sus trastornos alimenticios, Nati manifestó: “Está buenísimo que lo haya hecho desde ese lugar súper respetuoso, habló de su vivencia. Pero va a estar bueno cuando una mina famosa y hermosa como Oriana pueda mostrar un rollo y no sea noticia. Eso demuestra que todavía falta y que ella es una chica hermosísima, perfecta y famosa, y hay un montón de chicas que no tienen esas características y se las sigue señalando porque muestran un rollo”.

Por otro lado, Nati también habló de un repudiable hecho que vivió recientemente. La joven fue víctima de ciberacoso sexual y publicó el audio en el que varios hombres utilizaron contenido explícito para referirse a sus fotos: “Por suerte mi cabeza ya eliminó las cosas que me dijeron, memoria selectiva. Pero era con un odio, una misoginia… Un asco. Lo publiqué porque me incomodaba tanto escuchar ese mensaje que quise generar esa incomodidad en el otro y en los varones. Me pareció que estaba bueno escuchar cómo suenan a veces. No porque muchos varones manden esos mensajes, pero si hiciste un comentario mínimo machista… Ese mensaje era un asco”.