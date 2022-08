Compartir

Las vedettes se pelearon en LAM y dispararon acusaciones cruzadas. “Ella salía con una persona muy poderosa”, señaló Capristo. “Nunca salí con ningún poderoso que haya hecho echar a nadie”, se defendió Vélez

Fue un viernes diferente en la escenografía del panel de LAM. Por un lado, Ximena Capristo ocupó la silla de Yanina Latorre en el esquema de angelitas invitadas que se terminará el próximo lunes con el regreso de la esposa de Diego de sus vacaciones. Además, el conductor Ángel de Brito anunció un panel especial de angelitos, que integraron Guido Záffora, Martín Salwe y Leo Arias. Y entre dos de los invitados se disparó una discusión vintage que fue subiendo de temperatura.

La dinámica del programa llevó al momento en el que Ximena y Nazarena habían tenido algún contrapunto profesional. “No me acuerdo por qué se odian”, lanzó Záffora. Y fue como intentar apagar un incendio con nafta. “Yo no la odio a Nazarena, ya pasó”, aseguró Capristo. “A mí me odiabas, dijiste que te bajé de unos desfiles”, recordó Vélez. Y lo que parecía un intercambio de anécdotas terminó en un fuerte cruce entre las actrices, cuando la mamá de Barbie trajo sobre la mesa una acusación que había echado a Capristo.

“Es verdad”, dijo la Negra. “Nos echaron a (Eliana) Guercio y a mí porque Nazarena nos bajó”, contó. “Si me hacías la vida imposible puede ser, que haya dicho ‘yo con vos no quiero trabajar”, concedió la angelita, y siguió con un exabrupto. “Vos fuiste medio con… Yo tengo una acá que no te la perdoné en la vida”, siguió Nazarena señalando su garganta, manifestándose aun atragantada con la situación.

Pero Capristo no se quedó atrás. “Tu error, Naza, fue nunca encararme y decírmelo. Es falta de huevos también”. En ese punto, intervino el conductor buscando poner un poco de orden y aclarar los tantos. Primero le dio la palabra a la ex Gran Hermano, quien contó: “Un sábado desfilamos, ella era nueva para desfilar en los boliches. Estaba en la cresta de la ola, divina, haciendo tapa de revistas, entonces la llevaban a desfiles. Pero como le gustaba tanto la prensa, como a Wanda, el lunes se sentaba en Intrusos y decía: ‘Eliana y Ximena me robaron la bombacha’”.

“Negrita hermosa, a vos te gusta más la prensa tanto como a mí, la diferencia es que a mí me llamaban a todos los programas y tal vez a vos no tanto. No te hagas la de perfil bajo, vamos a contarlo bien”, la apuró Vélez. “Yo no vine a pelear, Ángel preguntó y dije como fue el tema. A nosotros nos bajaron de La Peluquería de Don Mateo porque supuestamente le habíamos robado la ropa”, intentó bajar el tono Capristo.

Nazarena negó recordar el asunto, aunque admitió que podría haber sido. “Yo siempre elegí con quien trabajo”, agregó, y le dio el pie a la invitada para jugar fuerte: “Ella en ese momento salía con una persona muy poderosa que no voy a decir quién”, señaló Capristo. Y ante el revuelo que causó dicha afirmación, fue prudente. “Dejémoslo ahí”, dijo. “Nunca salí con ningún poderoso que me haya hecho echar a nadie. Si te echaron. fue porque tenía el poder yo, porque habré dicho ‘no quiero trabajar con ella’, y eligieron entre vos y yo”, aventuró Vélez.

“Laburo hace 34 años en el medio y no tengo muchas personas que se enfrenten a decirme soy una mala persona. Si te dejé sin trabajo, seguro me jodiste”, se defendió Vélez. “Yo nunca miento”, replicó Capristo.

Pero la cosa no terminó allí, y la que sacó los trapitos al sol fue Nazarena, al recordar el momento en que protagonizaba la comedia Despedida de soltero, con un elenco en el que estaban, entre otros, su hija Barbie, Paola Miranda y Gustavo Conti. Y citó un tweet que le escribieron: “¿No tenés miedo que Gustavo esté con tantos gatos y con la gatita más chiquita?’”, recordó Naza. “Estaban hablando de Barbie, con 17 años. Ella lo retuitea y dice ‘no tengo ningún miedo ja, ja’”, dijo, mientras Capristo hacía muecas de desconocer por completo la acusación.

