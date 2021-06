NBA: Denver de Facundo Campazzo cayó ante Phoenix en el inicio de las semis del oeste

Compartir

El cordobés tuvo un activo comienzo y llegó a su máximo de puntos en playoffs, pero la franquicia de Colorado tuvo un mal cierre de partido ante los de Arizona. Cayeron 122 a 105.

En el Talking Stick Resort Arena, los Phoenix Suns se quedaron con el Game 1 de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets por 122 a 105. Los de Arizona tuvieron una segunda mitad brillante, comandados por el experimentado Chris Paul, la gran figura de la noche. Facundo Campazzo tuvo un inspirado inicio de juego y cerró uno de sus mejores partidos en los playoffs, pero no alcanzó.

Los de Arizona se convirtieron en una aplanadora tras el descanso para cerrar un juego clave con mucha tranquilidad e, incluso, desplegando un vistoso nivel. El base del conjunto local, de 36 años, manejó los hilos de su equipo a la perfección. Por ejemplo, en el último cuarto mostró una versión “on fire”, al anotar o asistir en 20 de los 34 puntos de los comandados por Monty Williams (estuvo en cancha en 9 de esos 12 minutos). En total aportó 21 puntos, brindó 11 asistencias y capturó 6 rebotes.

Las otras dos estrellas de la franquicia, como lo son DeAndre Ayton y Devin Booker, no se quedaron atrás. El interior contribuyó con un doble-doble (20 unidades y 10 rebotes), mientras que el escolta no tuvo que encender su función “killer” para llegar a los 21 puntos y las 8 asistencias. Mikal Bridges fue la gran sorpresa, con una planilla de 23-5-5.

El quinteto inicial de los Suns concluyó con un destacado 59.3 por ciento en sus tiros de campo. Otra de las claves para adjudicarse el primer duelo.

Facundo Campazzo tuvo su mejor marca anotadora en los playoffs de la NBA, pero no alcanzó. El ex base del Real Madrid inició muy activo y comprometido (sumó 6 de los primeros 8 tantos de los Nuggets); pero luego, al igual que el resto de sus compañeros, se fue diluyendo. El cordobés cerró con un destacado 14 puntos ( 5-9 en tiros de campo y 3-6 en triples), 6 asistencias, 4 rebotes y 2 robos.

Los de Michale Malone buscaron lastimar con la transición para evitar que se arme la defensa de los Suns; sin embargo, fueron los locales los que lograron lastimar en este rubro. Aunque tuvo un gran aporte en su equipo, que Nikola Jokic no mantenga su nivel MVP desnudó algunas falencias en los de Colorado y las bajas por lesión (la más saliente es la del canadiense Jamal Murray). El gigante serbio aportó 22 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 3 tapones.

El que finalmente sigue sin dar un paso al frente en esta etapa decisiva de la temporada es Michael Porter Jr. La tercera espada de Denver sumó sólo 15 puntos (con 3-8 en triples y 2-2 de media distancia). También sufrieron la baja efectividad en los tiros de Austin Rivers y Monte Morris.

Vale recordar que los Suns llegaron a esta instancia tras ser segundos en el Oeste (51 victorias y 21 derrotas) y dejar en el camino a los vigentes campeones, Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis. Los Denver Nuggets, por su parte, culminaron terceros (47-25) y doblegaron a los Portland Trail Blazers de Damian Lillard.

El Game 2 se llevará adelante mañana, desde las 22.30, nuevamente en Arizona. Luego las acciones se mudarán al Pepsi Center de Colorado. El primer choque será el viernes 11.

El vencedor de esta llave chocará en la final del Oeste ante el vencedor del duelo que protagonizarán los Utah Jazz y Los Angeles Clippers.

