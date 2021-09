NBA: Deck continuará en la próxima temporada en los Thunder

Compartir

El alero santiagueño debutó el 30 de abril luego de una rápida salida de Real Madrid y jugó 10 partidos en la temporada pasada de la NBA.

El alero santiagueño Gabriel Deck continuará en la temporada entrante de la NBA con el Oklahoma City Thunder, que le extendió el contrato hasta enero de 2022, cuando será garantizado, por lo que mientras tanto puede ser cedido a otra franquicia.

El contrato de “Tortuga” Deck quedaba parcialmente garantizado si no lo cortaban antes del 30 de agosto, lo que no ocurrió, y su continuidad en el NBA fue difundida recién por su equipo de prensa.

Deck debutó el pasado 30 de abril en los Thunder luego de una rápida salida de Real Madrid y jugó 10 partidos en la temporada pasada de la NBA, promediando 8.4 puntos en 21 minutos en cancha.

Después de contagiarse de coronavirus no pudo recuperarse para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ahora está en buenas condiciones y la semana próxima comenzará a entrenarse con los Thunder, que ya tienen 13 puestos definidos y dos en juego, uno de los cuales será para el novato escolta checo Vit Krejci, mientras que el restante será el que deberá atrapar Deck para seguir en Oklahoma.

De los demás argentinos en la NBA, está asegurada tanto la permanencia de Facundo Campazzo en Denver Nuggets como la llegada desde Barcelona, de España, del también cordobés Leandro Bolmaro a Minnesota Timberwolves.

Por lo tanto, la única duda al respecto es el marplatense Luca Vildoza, que fue analizado en la pretemporada de New York Knicks y todavía no tiene garantizada su inserción en esa franquicia.

