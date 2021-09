NBA: Leandro Bolmaro fue presentado como jugador de Minnesota Timberwolves

Compartir

Linkedin Print

Argentina ya tiene, oficialmente, a un nuevo jugador con contrato NBA. Después de algunos días de espera, Leandro Bolmaro firmó su vínculo con Minnesota Timberwolves, el equipo que lo adquirió en la noche del Draft 2020 (traspasado desde los Knicks tras ser seleccionado en el 23° lugar). Luego de un año de importante crecimiento en Barcelona, de un desarrollo que lo llevó hasta ser parte de la Selección para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el cordobés ya es parte de la franquicia que tiene a Pablo Prigioni como asistente técnico. Es más, este miércoles ya tuvo su presentación en sociedad en el Target Center, junto con el coach Chris Finch y el colombiano Gersson Rosas, Presidente de Operaciones de Básquet.

“Estoy realmente entusiasmado. Esperé este momento por mucho tiempo, es algo que soñé desde pequeño mientras hacía otros deportes, pero que siempre lo tuve en mente. Tener esta oportunidad es algo increíble y la voy a aprovechar al máximo”, señaló Bolmaro, siempre con una sonrisa en la cara, algo que define su personalidad y que, sin dudas, captó la atención de su entrenador.

“Es su momento, es su sueño hecho realidad, y esa energía que tiene es lo que nos trae, siempre una sonrisa y felicidad para aportar”, destacó Finch, quien agregó: “Es alguien que no tiene miedo. Esa es la manera que le pude ver cuando seguí los entrenamientos con Argentina. Es alguien que compite, que sabe jugar y que encaja junto a todas las piezas que tenemos”. “La competencia y las ganas las trae todos los dias, y eso es lo que necesitamos”, agregó Rosas.

El colombiano dejó más buenas palabras para el ex Barcelona. “Ya hizo una transición de Argentina a Europa, así que sabe de qué se trata. Lo hemos seguido a lo largo de estos años, y es quien complementa un gran Draft 2020 que cambiará el futuro de nuestra organización”, destacó sobre aquella selección de novatos en la que los Wolves también tomaron a Anthony Edwards con el #1 y a Jaden McDaniels con el #28. Además, ponderó el valor de Prigioni en el proceso: “Nos ayudó mucho que estuviera con él. Pablo ha sido un gran mentor”. Lean también reconoce la importancia del cordobés: “Es un honor, lo admiro muchísimo y me está ayudando en la adaptación”.

¿Qué se puede esperar de Bolmaro para su primer año? “No tenemos otra expectativa que no sea jugar fuerte. Puede defender varias posiciones y encaja bien en el sistema. La expectativa es que llegue, trabaje duro y su momento llegará. Los jugadores talentosos siempre se hacen lugar en esta liga”, señaló Finch. “Nos enfocaremos en que se desarrolle y pueda maximizarse día a día”, agregó Rosas. “Haré cualquier cosa que me pida el entrenador. Espero poco a poco ir ganándome mi lugar en el equipo. Quiero ayudarlo a ganar, tratando de hacer lo mejor posible, sobre todo con intensidad y energía, que es lo que me trajo hasta acá”, cerró el cordobés.

Compartir

Linkedin Print