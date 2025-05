NBA: Los Knicks volvieron a ganar y el Thunder fue una topadora

Los Knicks volvieron a sorprender en Boston tras recuperarse de una desventaja que llegó a ser de 20 puntos, para ganarle a los Celtics y poner la serie 2-0 a favor, con la chance de cerrar su pase a Finales de Conferencia en el Madison Square Garden.

Por otro lado, el Thunder dio una cátedra de básquetbol en Oklahoma City, al anotar 87 puntos en un tiempo (récord NBA), e igualó la serie ante los Nuggets.

Vencieron en el cierre 91 a 90 (ganaron 30 a 17 el último cuarto) y vuelven a New York con una gran ventaja en el Playoffs NBA. Hart 23 puntos, Towns 21 más 17 rebotes y Brunson 17 para el ganador.

Los New York Knicks, en un triunfo calcado al del primer encuentro, volvieron a tomar Boston este miércoles por 90-91 y dejaron a los vigentes campeones de la NBA contra las cuerdas con un 0-2 en Semifinales del Este.

La serie viaja ahora al Madison Square Garden de la Gran Manzana, que recibirá el tercer partido este sábado 10 de mayo y el cuarto encuentro el lunes 12.

Prácticamente todo lo que ocurrió en el primer duelo (105-108) volvió a repetirse en el segundo con un resultado idéntico.

Los Celtics desperdiciaron un +20 en el tercer cuarto el lunes y esta noche malgastaron también un +20 en ese tercer periodo. También continuaron los problemas de Boston desde el triple y del histórico -por penoso- 15 de 60 (25 %) del primer encuentro se pasó a un también triste 10 de 40 (25 %) en el segundo.

¿Más similitudes? Mikal Bridges volvió a ser el héroe neoyorquino en defensa: le quitó a Jaylen Brown el balón el lunes en la última posesión y esta noche tuvo el robo clave ante Jayson Tatum.

En ataque, Jalen Brunson presumió una vez más de jugador ‘clutch’ del año con los últimos 6 puntos de su conjunto.

Josh Hart fue el máximo anotador de los Knicks con 23 puntos y 6 rebotes. El dominicano Karl-Anthony Towns también resultó fundamental con 21 puntos y 17 rebotes. Brunson aportó 17 puntos y 7 asistencias y Bridges metió todos y cada uno de sus 14 puntos en un cuarto periodo espectacular.

Como si se hubieran despertado de una pesadilla para entrar en otra, los Celtics volvieron a sellar una actuación muy preocupante con un 36,2 % en tiros de campo.

Brown (20 puntos con 8 de 23 en tiros además de 6 rebotes) y Derrick White (20 puntos con 6 de 17 y 9 rebotes) encabezaron el ataque local. Tatum estuvo irreconocible con 13 puntos y 14 rebotes y un desastroso 5 de 19 en intentos al aro.

Kristaps Porzingis, que no pudo acabar el primer partido por enfermedad, solo disputó 14 minutos sumando 8 puntos desde el banco.

Por su parte, los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en remontar 20 puntos en dos partidos seguidos de playoffs.

Los de New York llegaron con muchísimas dudas a la postemporada tras una temporada regular en la que fueron incapaces de ganar a los tres mejores equipos de la liga (Celtics, Thunder y Cavaliers), pero ahora tienen todo de su lado, también la estadística: el 85,7 % de los conjuntos que se llevaron los dos primeros partidos fuera de casa en una serie a siete se clasificaron a la siguiente ronda (30-5 en total).

Además, los Knicks extendieron el festival de estas semifinales de conferencia para los visitantes con seis triunfos seguidos en la ruta en todo el bracket de playoffs.

Paliza total del Thunder

a los Nuggets por 149-106

En el juego 2 de la serie, OKC logró poner el 1-1 con comodidad. Shai Gilgeous-Alexander fue figura con 34 puntos y 8 asistencias. En la caída, Jokic sumó 17 unidades, 8 rebotes y 6 asistencias.

Oklahoma City Thunder devolvió este miércoles el golpe sufrido 48 horas antes a manos de Aaron Gordon con una tremenda paliza 149-106 a los Denver Nuggets que iguala 1-1 su serie de semifinales del Oeste.

Los Nuggets, con el factor cancha a favor y una carga de partidos enorme, se vio superado por un inicio explosivo de un Thunder que nunca pisó el freno. Los 87 puntos de Oklahoma City al descanso son un nuevo récord en un partido de postemporada.

Shai Gilgeous-Alexander, favorito para el MVP como líder de un Thunder que fue el mejor equipo de la temporada regular (68 victorias y 14 derrotas), brilló con 34 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes.

Jalen Williams acabó con 17 puntos y 7 asistencias, Chet Holmgren firmó 15 puntos y 11 rebotes, mientras que Isaiah Hartenstein anotó 12 puntos y atrapó 8 rebotes.

El Thunder llegó a llevar

49 puntos de ventaja en

el último cuarto.

El otro candidato al MVP de la NBA, el serbio Nikola Jokic, tuvo que conformarse con 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Fue expulsado en el tramo final del tercer cuarto con 6 personales.

Russell Westbrook fue el máximo anotador de los Nuggets con 19 puntos en la que fuera su casa durante 11 temporadas.

La victoria del Thunder rompe con las seis derrotas seguidas de los cuatro equipos locales en el arranque de las semifinales de conferencia, algo que nunca antes había sucedido en la historia de la NBA.

La serie se traslada ahora a Denver para el tercer partido este viernes y el cuarto el domingo.

