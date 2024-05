NBA: Nuggets y Pacers nivelaron sus series frente a Timberwolves y Knicks

Denver Nuggets dio una muestra notable de fortaleza al recuperarse de una desventaja de 0-2 con su segunda victoria consecutiva como visitante por 115-107 frente a Minnesota Timberwolves este domingo en una nueva jornada de Semifinales de Conferencia en los playoffs de la NBA. Indiana Pacers también niveló su serie con un aplastante triunfo como local por 121-89 sobre New York Knicks.

Timberwolves 107 -Nuggets 115

Fue 115 a 107 en Minnesota con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias de Nikola Jokic. En el local, no alcanzaron los 44 tantos de Edwards.

No iba a ser tan fácil dejar en el camino al vigente campeón de la NBA, el equipo del MVP, como pareció en los dos primeros partidos de la serie. Denver Nuggets ganó este domingo el segundo partido como visitante contra Minnesota Timberwolves (115-107) y recuperó la ventaja de localía en esta serie semifinal de la Conferencia Oeste.

Un increíble triple de Jamal Murray, sobre la bocina del descanso y desde más allá de la línea central, tras un balón que le habían regalado los Timberwolves buscando una acción de juego rápida, fue el golpe de efecto que Minnesota no pudo superar.

Los Nuggets se iban 15 puntos arriba a los vestuarios, un colchón que mantendrían para el resto del partido.

Nikola Jokic fue el mejor de su equipo con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, unos números fantásticos para el MVP que estuvo muy bien rodeado: Aaron Gordon anotó 27 puntos (además de 6 rebotes y 7 asistencias) con un espectacular 11 de 12 en tiros de campo.

Murray, el autor del heroico triple, terminó con 19 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

Anthony Edwards quiso redimirse del último partido y cargó a su equipo a la espalda. Anotó 44 puntos, atrapó 5 rebotes y repartió 5 asistencias, pero fue insuficiente pese a que Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble (13 puntos y 12 rebotes), igual que Rudy Gobert (11 puntos y 14 rebotes). Mike Conley se quedó a las puertas con 15 puntos y 9 asistencias. Un auténtico duelo de titanes.

Solo cinco equipos en la historia ganaron una eliminatoria tras perder los dos primeros partidos como local. Denver quiere ser el sexto.

Nuggets y Timberwolves jugarán el quinto partido de la serie el martes en Colorado.

Pacers 121 – Knicks 89

Indiana fue muy superior en el juego cuatro frente a Nueva York, lo superó por 121 a 89 (llegó a una ventaja de 43) y empató 2 a 2 las semis del Este. Haliburton sumó 20 puntos y McConnell aportó 15 unidades y 10 asistencias.

Indiana Pacers buscaba este domingo empatar su eliminatoria con New York Knicks, pero logró mucho más que eso: realizó un partido espectacular en el que dejó noqueado a su rival (121-89).

Los de Indiana dominaron el partido de inicio a fin, con un juego eléctrico, sin tregua, llegando a tener una ventaja de +43 en el último cuarto.

Una enorme demostración de juego con la que no solo empataron a dos sus semifinales del Este, sino que se aseguraron que trasladaron toda la presión a los Knicks y que la serie volverá a Indianápolis.

Tyrese Haliburton fue determinante con sus 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en tan solo 27 minutos y 32 segundos. Fue el jugador con más minutos disputados. No necesitaron más los Pacers de sus titulares.

Los Pacers encestaron 50 de 88 en tiros de campo (56,8 %) y 14 de 31 en triples (45,2 %).

Los Knicks fueron la otra cara de la moneda: 30 de 89 en tiros de campo (33,6 %), 7 de 37 en triples (18,9 %) y ni siquiera estuvieron bien desde la línea del tiro libre (22 de 31, 71 %). Un despropósito.

Sin OG Anunoby, Jalen Brunson se quedó en 18 puntos (6 de 17 en tiros de campo), Donte DiVincenzo en 7 (3 de 13) y Josh Hart en 2 (1 de 6).

El quinto partido se disputará este próximo martes en el Madison Square Garden antes de que la eliminatoria regrese el viernes a Indianápolis para el sexto.