NBA Playoffs: Celtics a la final del Este y Dallas en ventaja rumbo a la definición del Oeste

Jayson Tatum llevó a Boston Celtics a las Finales del Este; Luka Doncic, clave en el triunfo de Dallas Mavericks sobre Oklahoma City Thunder en el quinto juego de la serie.

Boston Celtics es el primer equipo clasificado para las Finales de Conferencia en los playoffs de la NBA: venció 113-98 a Cleveland Cavaliers y sentenció la serie 4-1. Por su parte, Dallas Mavericks, con un estelar Luka Doncic, le ganó 104-92 a Oklahoma City Thunder y se adelantó 3-2 en la eliminatoria de segunda ronda de la Conferencia Oeste.

Boston venció por 113 a 98 a Cleveland en el juego 5 de semis (4-1) y ahora espera por la definición entre Pacers-Knicks. Tatum finalizó con un doble-doble con 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Al Horford terminó con 22 unidades y 15 rebotes.

El dominicano Al Horford fue el gran protagonista este miércoles en el TD Garden de Boston al sellar un doble-doble de 22 puntos y 15 rebotes, con 6 triples incluidos, para la victoria de los Celtics por 113-98 sobre los Cleveland Cavaliers que envía al equipo de Joe Mazzulla a las Finales del Este de la NBA.

Por tercera vez consecutiva, los Celtics alcanzan las finales de su conferencia y esperan rival, que será el vencedor entre New York Knicks e Indiana Pacers.

Horford, de 37 años, se convirtió en el jugador más veterano de la NBA capaz de superar los 15 puntos, 10 rebotes y 5 triples en un partido de postemporada.

Registró 22 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, 3 tapones y un robo en 34.58 minutos en cancha. Cuando se retiró, el TD Garden le dedicó una larga y sentida ovación.

El dominicano hizo un trabajo extraordinario ante Darius Garland, catorce años más joven que él, para frenarlo con una defensa feroz. Garland terminó el partido con 11 puntos (4 de 17 en tiros de campo) y 9 asistencias

Horford luchó por cada balón hasta el último centímetro, recuperando posesiones que parecían perdidas para su equipo y dio la cara en los momentos clave del choque.

Porque los Cavaliers, pese a las bajas ilustres de Donovan Mitchell y Jarrett Allen, consiguieron mantenerse en el partido hasta el cuarto período. Tuvieron una desventaja de 12 puntos en el tercer cuarto, pero con orgullo y coraje la redujeron a 6 unidades en el cuarto.

Fue en ese momento cuando Al Horford dio un golpe al partido al conectar su quinto triple de la noche. Fue un golpe psicológico para los Cavs, que bajaron rápidamente hasta el -14 y no consiguieron levantar la cabeza.

Jayson Tatum fue el líder anotador con 25 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y 4 robos. Derrick White aportó 18 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 4 triples.

Los Celtics conectaron 19 triples y triunfaron en una nueva noche en la que no pudieron contar con el letón Kristaps Porzingis, quien sigue en duda para el comienzo de las Finales de Conferencia.

Los Cavaliers se rindieron con orgullo. Evan Mobley dio un paso al frente con 33 puntos, la mejor actuación de su carrera en los playoffs. Marcus Morris aportó 25 saliendo como suplente.

Los Celtics esperan ahora al ganador de la serie entre New York Knicks e Indiana Pacers, que tiene a los neoyorquinos por delante 3-2 tras la victoria del martes en el Madison Square Garden.

La serie se desplaza ahora a Indiana para el sexto partido, fijado para este viernes, mientras que el hipotético séptimo encuentro se disputaría el domingo.

Los Celtics contarán con más descanso respecto a sus rivales. De hecho, las finales del Este empezarán el domingo si la serie entre Knicks y Pacers termina el viernes y, de extenderse hasta el séptimo partido, comenzarían el próximo martes.

Thunder 92 – Mavericks 104

Dallas superó a Oklahoma por 104 a 92 y se puso 3-2 en los playoffs, a un partido de avanzar a la final de Conferencia. Doncic la rompió con un triple-doble (31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias). Gilgeous-Alexander aportó 30 en el Thunder.

El esloveno Luka Doncic lideró este miércoles a Dallas Mavericks con un triple-doble en Oklahoma City en la tercera victoria de la semifinal de conferencia contra un Thunder demasiado dependiente del escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

Doncic sumó 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, Derrick Jones agregó 19 puntos y Kyrie Irving 12, mientras que consiguieron dobles-dobles Dereck Lively, con 11 tantos y 10 rebotes, y PJ Washington, con 10 puntos y 10 recuperaciones.

El Thunder había ganado el cuarto partido de la serie este lunes (100-96) empatando a 2 victorias, cuando Shai Gilgeous-Alexander logró 34 puntos en el tercer encuentro consecutivo de la serie en el que consiguió 30 o más puntos.

El miércoles, aportó 30 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, mientras que Chet Holmgren agregó 12 tantos, Luguentz Dort y Jalen Williams 12 cada uno y, saliendo como suplente por primera vez en su carrera, Josh Giddey anotó 11.

El sexto encuentro entre ambos equipos se jugará el sábado en Dallas y el ganador de la serie se enfrentará en la final de la Conferencia Oeste al vencedor del duelo entre los Timberwolves y los Nuggets, que actualmente está 3-2 para los de Denver.