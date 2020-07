NBA: Russell Westbrook se contagió de coronavirus horas antes de entrar a la “burbuja”

Compartir

Cuando el grueso de la delegación de Houston Rockets ya se había trasladado hacia Orlando para integrarse en la “burbuja” diseñada por la NBA para lograr terminar la temporada 2019/2020 signada por la pandemia de coronavirus, Russell Westbrook, una de las figuras del equipo, confirmó que se contagió de COVID-19 y que se encuentra en aislamiento.

El base, de 31 años, MVP de la liga de baloncesto más competitiva del mundo en 2017, informó la situación a través de una publicación en sus redes sociales. “Actualmente me siento bien y mirando hacia adelante para sumarme con mis compañeros cuando esté en condiciones. Gracias por sus buenas deseos y el apoyo constante. Por favor tomen este virus en serio. Estén a salvo y usen tapabocas”, escribió la ex estrella de Oklahoma City Thunder.

Westbrook, el escolta James Harden y la reciente incorporación, el escolta-alero Luc Mbah a Moute eran tres de los basquetbolistas que no habían viajado con los Rockets a Orlando. El entrenador Mike D’Antoni había señalado el domingo que esperaba que los citados jugadores pudieran llegar a la burbuja de la NBA, en Disney World Resort, dentro de tres o cuatro días.

Los Rockets se habían negado a especificar una razón para la ausencia de los jugadores. ”Estas son cosas con las que la gente está enfrentando durante estos tiempos complicados”, comentó D’Antoni, sin dar más explicaciones.

De acuerdo a los protocolos de seguridad de la NBA, los jugadores deberán ponerse en cuarentena en sus habitaciones durante 48 horas después de su llegada antes de entrenarse con los Rockets. El coach informó que los tres jugadores estaban entrenando “en sus bases”, y expresó optimismo de que sus llegadas tardías no tendrían un impacto significativo en los Rockets, particularmente una vez que comiencen los playoffs.

Los Rockets tampoco tienen al alero brasileño Bruno Caboclo, quien de forma inadvertida rompió la cuarentena inicial y ahora debe permanecer en su habitación durante ocho días más antes de unirse a las actividades del equipo.

Ya son 28 los basquetbolistas que se infectaron de COVID-19, a falta de apenas 9 días para que comiencen los partidos amistosos. Los encuentros oficiales, en tanto, iniciarán el próximo 30 de julio.

Las franquicias protagonistas serán las ocho de cada Conferencia con el mejor porcentaje de victorias en la actualidad, a las que se le sumarán los seis equipos que ahora se encuentran a una distancia menor a seis partidos de ése último octavo puesto de acceso a los playoffs.

Una vez que estén los 16 equipos -ocho de cada Conferencia-, el formato de los playoffs será tradicional: habrá una primera ronda, luego semifinales y finales para el Este y Oeste con series al mejor de siete partidos. Las Finales de la NBA 2020 terminarán, como más tarde, el próximo 13 de octubre.