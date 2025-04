NBA: Stephen Curry y Jimmy Butlerle dan una lección a los Rockets

En una serie marcada por el eterno duelo entre la experiencia y la juventud, los veteranos Golden State Warriors de Stephen Curry y Jimmy Butler impartieron una lección magistral ante los Houston Rockets y se llevaron el primer duelo por 85-95.

Houston llegaba como segundo del Oeste y con el ímpetu de una excelente temporada regular pero pagó la novatada ante unos Warriors curtidos en mil batallas, que venían de superar el ‘play-in’ como séptimos y que dejaron en evidencia la inocencia y tibieza de los Rockets ahora que ha llegado el momento de la verdad.

Con el factor cancha en manos de Golden State, el segundo encuentro se jugará el miércoles también en Houston.

Curry encabezó a los Warriors con 31 puntos (12 de 19 en tiros con 5 de 9 en triples) y 6 rebotes. Además contó con un socio perfecto: un Butler con 25 puntos (10 de 19 en tiros), 7 rebotes, 6 asistencias y 5 robos.

Entre Butler y Draymond Green tejieron la excepcional defensa de los Warriors que esta noche maniató a los Rockets hasta dejarles en su anotación más baja de toda la campaña.

«Todavía somos jóvenes… Creo que Steph tiene 37, yo tengo 35 y Draymond (Green) tiene 35», bromó Butler tras el partido en declaraciones a la retransmisión de TNT.

Alperen Sengun (26 puntos y 9 rebotes) fue el único que se salvó del naufragio ofensivo de Houston, que acabó con 17 balones perdidos, un 39,1 % en tiros de campo y un 20,7 % en triples (6 de 29). En una velada muy complicada, lo único que les mantuvo en el partido fue su dominio del rebote (52 por 36 con 22 de ellos ofensivos).

Pero los rebotes no pudieron esconder la espantosa puntería de Jalen Green (7 puntos con 3 de 15) y Fred VanVleet (10 puntos con 4 de 19).

Houston no vivía un partido de ‘playoff’ desde 2019 (en 2020 jugaron las eliminatorias pero en la ‘burbuja’), por lo que el Toyota Center presentó un gran ambiente y los Rockets correspondieron con un 7-0 y un brutal mate de Sengun sobre Draymond Green.

El músculo y el físico de los texanos abrasó en el arranque a los Warriors, pero pasado ese arreón los de Steve Kerr empezaron a recuperar terreno, las defensas se impusieron sobre los ataques y los Rockets se llevaron una ventaja escasa del primer periodo (21-18).

Los californianos ya habían encontrado el camino y lo explotaron en el segundo capítulo. Butler aparecía por todos los lados y en ambos lados de la cancha, Curry entró en calor, los Rockets perdieron cualquier noción básica en la ofensiva y la defensa de los Warriors, a veces en zona, crecía sin parar.

El parcial que lo cambió todo fue un colosal 3-18 que colocó a los visitantes con un valioso +10 (26-36 con 6.08 en el reloj). El ataque local fue un desastre en ese cuarto con 7 pérdidas de balón y un 33,3 % en tiros y los Warriors se fueron al vestuario con un 34-47 y buenas sensaciones.

Curry (16 puntos) y Butler (13) encabezaron a Golden State mientras que Houston, con 16 puntos de Sengun, registró su peor anotación en una mitad en toda la temporada.

No hubo reacción explosiva en la reanudación. Al contrario, los Warriors continuaron donde lo habían dejado y Butler situó el +20 con un triple (41-61 con 7.31 en el reloj).

La ventaja llegó hasta el +23 y los Rockets parecían muertos, pero los de Ime Udoka, a falta de inspiración o ideas, tiraron de garra, agresividad y coraje para regresar al encuentro gracias a las aportaciones de secundarios como Jabari Smith Jr. y Steven Adams.

Con un inesperado parcial de 17-6, los Rockets desembarcaron con vida en el desenlace (60-69).

A solo 3 puntos se pusieron en el último cuarto pero siempre les faltó la serenidad, la precisión y el aplomo para completar la remontada.

En cambio, los Warriors andaban sobrados de respuestas, ya fuera con Curry a base de triplazos o con un Butler que anotó 6 puntos en los dos últimos minutos, y Golden State culminó un triunfo tremendo a domicilio.