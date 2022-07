NEA: Aguará recibe a Taraguy en un clave

Compartir

Este sábado se disputará una jornada clave en el Torneo Regional NEA de Rugby, donde el puntero Aranduroga jugará ante su escolta Curne y el entonado Taraguy enfrentará a Aguará.

La 12° jornada del Torneo Regional NEA de Rugby, se jugará en forma completa este sábado con partidos fundamentales que pueden definir posiciones de cara a las semifinales del certamen. El puntero Aranduroga tendrá que afrontar un duro examen como visitante ante su escolta Curne. El cotejo se disputará en la cancha de los «universitarios» desde las 16 hs.

Las «cebras» vienen de dos victorias consecutivas, y buscarán estirar su ventaja con su principal perseguidor en la tabla de posiciones. A su vez, el entonado Taraguy también afrontará un exigente duelo fuera de casa ante Aguará de Formosa.

Los «cuervos» acumulan cuatro victorias seguidas, y visitarán a los formoseños que se ubican un punto arriba en la tabla. En tanto que San Patricio irá en busca de su segunda victoria de la temporada, cuando se enfrente con Sixty en Resistencia.

Los «rojinegros» están últimos en la tabla, mientras que los chaqueños quieren seguir en la lucha por consolidarse en los puestos de cuartos de final. Por último, en Posadas Capri recibirá a Regatas Resistencia, en otro compromiso clave para las aspiraciones de ambos elencos de poder jugar los cuartos de final.

Programa de partidos

Sábado 9:

-16:00 hs Curne vs Aranduroga (referee Juan Zubieta)

-16:00 hs Sixty vs San Patricio (referee Federico Solari)

-16:00 hs Aguará vs Taraguy (referee Felipe Gorrochateguy)

-16:00 hs Capri vs Regatas (referee Marco Piñeiro)

Posiciones: Aranduroga 36 pts, Curne 32, Aguará 31, Taraguy 30, Sixty 26, Regatas 26, Capri 18 y San Patricio 8.

