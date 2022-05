NEA: Aguará visita a Taraguy en uno de los destacados de la fecha

Compartir

Este sábado se disputará la quinta jornada del Torneo Regional NEA de Rugby, donde se destaca el enfrentamiento que tendrán el puntero Aranduroga y uno de sus escoltas Curne.

El XXII° Torneo Regional del NEA de Rugby tendrá continuidad este sábado con la disputa de la quinta jornada, donde habrán tres partidos en Corrientes y uno en Posadas. El encuentro sobresaliente será el cruce entre el sólido puntero e invicto Aranduroga, que recibirá en su estadio camino a Santa Ana a uno de sus perseguidores Curne de Resistencia desde las 16:15 hs.

En tanto que en los otros dos cotejos que se llevarán a cabo en la ciudad de Corrientes, Taraguy recibirá a Aguará de Formosa, buscando poner fin a la racha negativa de tres derrotas consecutivas. Mientras que San Patricio irá en busca de su primer festejo en la temporada, cuando se mida en su cancha con Sixty de Resistencia. Además en Posadas, Capri será anfitrión de Regatas Resistencia.

Programa de partidos Sábado 14:

-16:15 hs Aranduroga vs Curne

-16:15 hs Taraguy vs Aguará

-16:15 hs San Patricio vs Sixty

-16:15 hs Capri vs Regatas

Posiciones: 1°) Aranduroga 17 puntos, 2°) Aguará 12, 3°) Curne 10, 4°) Sixty 10, 5°) Regatas 8, 6°) Capri 8, 7°) Taraguy 6 y 8°) San Patricio 2.

Concentración naciona

de Las Yaguaretes

Nada mejor que volver a reencontrarse en el campo de juego, y eso es lo que sucede con plantel nacional femenino, que esta semana está desarrollando, en Casa Pumas, la primera Concentración Nacional del año. Las Yaguaretés están trabajando en jornadas de doble turno, pensando en los nuevos desafíos de esta temporada.

La actividad de Las Yaguaretés incluye una invitación de la Unión de Rugby de Paraguay para realizar, entre el 17 y el 21 de mayo, unos entrenamientos, y después participar de un cuadrangular al cual se sumarían el seleccionado tucumano y el seleccionado de Noreste. Y entre el 11 y 12 de junio, el seleccionado nacional femenino competirá en Río de Janeiro en el Torneo Sudamericano, prueba clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

El head coach Leonardo Gravano describió cuáles son las premisas en este inicio de la planificación del 2022 para el seleccionado argentino femenino: “El objetivo principal de esta primera Concentración Nacional es, fundamentalmente, conocer a todas las chicas, evaluar cómo están físicamente después de la pretemporada que estuvieron realizando cada una en sus clubes. Y con respecto al tema técnico, estamos buscando que de a poco, las jugadoras vayan adquiriendo ritmo de partido. Uno de los principales aspectos que tenemos que trabajar para lograr lo que buscamos, es que jueguen más partidos, que tengan muchas acciones de juego para poder resolver. Por ahora no estamos planteando muchas estrategias ni estructuras, solamente estamos enfocados en un par de conceptos, para que el juego pueda ir apareciendo y ellas se vayan encontrando también.

