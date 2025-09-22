NEA: Aranduroga no pudo con San José y quedó eliminado

La ilusión de Aranduroga para instalarse en las semifinales del Torneo Regional NEA – Súper 10 de rugby chocó con la potencia de San José y por lo tanto no habrá clásico correntino camino a la definición.

San José de Asunción, con varios jugadores que formaron parte de la franquicia Yacaré XV en el presente año, superó este sábado a Aranduroga 45 a 17 en uno de los cruces de cuartos de final del certamen de primera división. La jornada en cancha de Aranduroga dio inicio con el triunfo de Regatas Resistencia frente a Curda de Asunción por 35 a 17 para instalarse en las semifinales. Con estos resultados, las semifinales, que se jugarán el sábado 4 de octubre en el Aranduroga Rugby Club (ARC), quedaron definidas de esta manera: Taraguy vs. San José y Curne vs. Regatas Resistencia.

El partido de Aranduroga y San José tuvo una rápida definición. En el primer tiempo, el equipo paraguayo marcó la diferencia (40 a 5, con 5 tries apoyados) y después controló el partido para instalarse por segundo año consecutivo en la semifinal. Antes del minuto de juego, una corrida desde su propio campo de juego le permitió a Patricio Cabrera apoya la pelota en el ingoal correntino. En tanto que Joaquín Lamas aportó la conversión.

La respuesta de Aranduroga fue casi de inmediato, a los 4 minutos llegó al try en una de las pocas jugadas ofensivas que generó a lo largo del primer tiempo.

Los delanteros de San José entraron en acción, dominaron en el line y en el maul, sin embargo el desequilibrio llegó con la pelota por atrás de la línea defensiva y la velocidad de los backs. Con estos argumentos, el elenco paraguayo marcó cuatro tries y Lamas sumó tres conversiones, además de distribuir el juego para sus compañeros.

En el complemento bajó la intensidad del partido. Aranduroga ganó en protagonismos frente a un rival que se dedicó a cuidar el marcador. El elenco correntino sumó dos nuevos tries y una conversión, mientras que sobre el final del partido, San José volvió a visitar el ingoal rival para sellar una clara victoria.

En las semifinales, San José se medirá con Taraguy, reeditando el cruce del año pasado en la misma instancia.

En tanto que el primer cruce de cuartos de final tuvo como protagonistas a Curda y Regatas Resistencia. El elenco chaqueño se quedó con el boleto a la semifinal al triunfar 35 a 17. Los primeros 40 minutos fueron equilibrados.

Después de un gran arranque chaqueño, el elenco paraguayo emparejó las acciones. En el segundo período, Regatas impuso condiciones y se llevó el triunfo. En semifinales, se medirá con Curne, el número uno de la etapa clasificatoria.