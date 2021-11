Negri: «Hay una decisión de los formoseños de ponerse de pie y de procurar el cambio»

Compartir

Ayer estuvo en Formosa, el diputado nacional de la UCR por Córdoba, Mario Negri quien tras encontrarse con la militancia en Moreno y 25 de Mayo se trasladó hasta el Comité Radical, sito en Moreno 43, donde participó de una charla abierta. Vale decir que su visita se da en el marco de respaldar a las listas de diputados nacionales, provinciales y concejales de «Juntos por Formosa Libre» a días de celebrarse los comicios.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Negri valoró los resultados obtenidos durante las PASO en Formosa y dijo que «hay una decisión de los formoseños de ponerse de pie y de procurar el cambio después de tantos años y por lo que se ha vivido en el último tiempo en la provincia».

Seguidamente expuso que el mérito es de los ciudadanos que se animan a «jugar» por la libertad y a desplegarla. «También se nota que hay mucha fatiga social, que el gobierno está pagando el costo de una cuarentena eterna, de la violencia institucional que se cometió en los momentos más duros, difíciles y dolorosos que vivieron los argentinos en la pandemia y en la cuarentena y en Formosa en particular», añadió.

«El gobierno no tiene rumbo»

Al mismo tiempo resaltó que «hay un cambio de época en la Argentina. El gobierno pensó que las PASO eran como antes y la primera reacción fue cambiar a los ministros. Pero en realidad lo que tienen que hacer es cambiar el rumbo del gobierno, porque no hay rumbo lo que hay es incertidumbre, desconfianza, inseguridad como lo vemos en televisión, hay un cansancio y una fatiga moral muy fuerte, porque mientras la gente se encerraba para sobrevivir, había vacunatorio vip y además una política que no tiene sendero de desarrollo y de progreso, sino basada en la idea de que el subido y el temor al Estado».

«Me parece que la Argentina está produciendo un cambio y por eso el resultado de las PASO al kirchnerismo lo tomó de sorpresa», aseveró.

Seguidamente, el legislador nacional fue indagado por el trabajo que realiza el radicalismo formoseño. «Estoy muy contento. En general en el país ha adquirido una visibilidad superior que ya se cumplía con Juntos por el Cambio que no era un solo partido. Esta claro que no hay una condición y creo que eso estuvo basado en la necesidad de la unidad y administrar las diferencias entre todos los sectores, es una batalla que viene desde hace mucho tiempo», respondió.

Y siguió diciendo que «estoy contento de acompañar a Fernando Carbajal porque sintetiza la angustia que vive hoy la Argentina con la falta de independencia de la justicia y transparencia en el poder. Es un ex juez de un prestigio enorme que decide renunciar al cargo y se lanza a la política sabiendo lo que ello significa y en un lugar como acá, que hay una lucha despareja con el poder».

Finalmente, al hablar del gobernador Gildo Insfrán y de los resultados de las PASO señaló que «acá se perdió por muy poco, hay Ley de Lema, pero creo que la gente que votó ya tomó una decisión, y eso tiene que ver con ejercer su libertad».

«Creo que es absolutamente posible ganar, cambiar la historia, Formosa va a ser el signo más significativo de la Argentina», cerró diciendo Negri.

