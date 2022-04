Neme alertó sobre avance de las aguas: «Muchas familias formoseñas viven un verdadero calvario»

Compartir

La diputada provincial Gabriela Neme recorrió durante los últimos días diferentes barrios de la ciudad capital y alertó que hay gran cantidad de vecinos inundados. Además de asistir, la legisladora expuso que «muchas familias formoseñas viven un verdadero calvario».

«Durante esta Semana Santa tuvimos la oportunidad de visitar familias en Patronato, San Hilario, Villa de Carmen y Santa Isabel. La situación en la que viven es totalmente inhumana. Estas personas están rodeadas de agua y algunas totalmente inundadas. Las asistimos con alimentos y algunas ropas secas pero lo que pudimos hacer parece poco ante tanta necesidad y abandono», sostuvo Neme.

Agregó que «por supuesto que estoy a favor de promover el turismo, pero lamentablemente este gobierno parece no tener claras las prioridades. Un parador en el Bañado La Estrella no es indispensable cuando hay tantas familias bajo agua en varios puntos de la provincia. Las máquinas de los municipios y de vialidad deben estar al servicio del pueblo y no para utilización política de dirigentes oficialistas que no fueron electos para ningún cargo. Mi deber está al lado de la gente que sufre».

«Con mi equipo vamos a seguir visibilizando la desidia y el fracaso de este modelo que tiene en el olvido a las familias más necesitadas. Invito a todas las personas que quieran sumarse y ayudar ante un Estado provincial ausente que gobierna de espaldas a la gente», cerró la diputada.

