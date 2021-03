Neme alertó sobre “irregularidades” en el listado de vacunación contra el coronavirus

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal del Bloque Floro Bogado, Gabriela Neme denunció “irregularidades” en la lista de vacunación contra el coronavirus en la ciudad capital y se mostró preocupada ante diferentes situaciones.

“Detectamos que en el listado de vacunación hay personas que ya fallecieron, nosotros denunciamos puntualmente el caso de Acosta Agustín. La verdad que esto es muy grave porque no sabemos si esta vacuna se devuelve como no aplicada o si hay algún desvío, porque en Formosa no hay transparencia”, comenzó diciendo.

A continuación, expuso Neme que la lista fue “tomada” del padrón electoral y que “eso es lo preocupante. En una escuela nos dijeron que había anotada una persona que superaría los 200 años”.

“Evidentemente el padrón se utiliza para muchos fines de políticas públicas, entonces realmente hay que hacer una investigación, y en este caso creo que no haría falta que me presente ante la justicia a hacer la denuncia, los fiscales y jueces deberían instruir una investigación”, agregó la edil.

De la misma forma dejó en claro que “vamos a pedir que el Gobierno explique dónde están las dosis que no se aplicaron, a dónde se reasignaron, y porque sigue habiendo personas fallecidas en el listado”.

A continuación, la legisladora comunal fue muy crítica porque “se vacunó a muy poca gente” y que eso tiene que ver con que “no se avisó con el tiempo suficiente, no se los convocaba a los abuelos. El Estado no se ocupó de avisar para garantizar el acceso a la vacuna de los adultos mayores”.

Finalmente, al hablar de la denuncia adelantó que “como se trata de una cuestión de salud pública vamos a hacer la denuncia en la justicia federal”.

Compartir

Linkedin Print