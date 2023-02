Neme con voz propia: fue la única formoseña en disertar en el Encuentro Suprarregional de Mujeres

La diputada provincial, Gabriela Neme participó del Encuentro Suprarregional de mujeres realizado en la Provincia de Córdoba.

La Legisladora que más se enfrentó al gildismo en los últimos tiempos disertó en de la mesa de Mujeres Parlamentarias donde expuso sobre la violencia política que sufre en la Provincia de Formosa desde hace ya varios años y continúa incluso en la Legislatura.

Neme recordó “fui la concejal a la que se llevaron dos veces presa en pandemia, me rompieron el brazo, me dispararon balas de goma y pintaron mi casa (con insultos), por ser mujer, una mujer que los enfrentó”.

Gabriela Neme contó la constante violencia política a la que es sometida cada jueves en la Legislatura Provincial “intentan silenciarme en la Cámara de Diputados Provincial, me cierran el micrófono, le dan la palabra a otra persona y se refieren a mí como ‘la meme’, intentando ridiculizarme”.

Enfatizó en la importancia de lograr una igualdad que garantice la participación activa de las mujeres ya que considera que “la ley de paridad solamente está para cumplir demagógicamente con la presencia de mujeres, pero nos quieren sin voz y no se los vamos a permitir”. Además exigió el cumplimiento de la Ley Micaela para que todas las áreas del Estado y más aún el Poder Legislativo se capaciten contra la violencia de género “no puede ser que tengamos que soportar personas que no tengan empatía y que no permiten que las mujeres tengamos voz”.

Neme se mostró desafiante ante el poder que intenta callarla “nos tienen miedo porque no quieren que demos la transformación de las democracias”

Cerró su disertación con una arenga en clave electoral “luchemos por la igualdad porque la igualdad es el alma de la libertad, y no hay justicia sin libertad”.

