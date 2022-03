Neme condenó la violencia de género y dijo que fue maltratada en la Cámara de Diputados

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial Gabriela Neme se refirió a la muerte de Adriana, la mujer que falleció esta semana como consecuencia de haber sido quemada, y lamentó que «en Formosa cada vez hay más violencia de género porque tenemos un gobierno que la genera». Denunció además que es «víctima de violencia» y que el Comisario de la Cámara de Diputados la «maltrató», por ello presentó escritos al Vicegobernador Eber Solís, quien preside el honorable cuerpo.

«Nosotros tenemos que hacer un fuerte llamado al gobierno que ha adherido a la Ley Micaela, pero es el mismo gobierno el que genera la violencia de género, de eso no hay dudas; quedó demostrado el 8 de marzo que es el mismo Insfrán el que genera una conducta misógina, donde él era el protagonista, tenía que honrar a las mujeres, sin embargo, ellas estaban detrás de él aplaudiendo, eso es lo que tenemos que terminar», comenzó diciendo la diputada.

Y siguió: «las mujeres debemos ser respetadas, que termine la violencia y necesitamos igualdad de oportunidades, y en eso tenemos que trabajar».

«Nosotros vamos a trabajar desde la Cámara de Diputados, pero las leyes están, por ejemplo la Ley Micaela donde todos los funcionarios públicos estamos obligados a actuar sin violencia de género, vemos a un gobernador misógino, que representa el patriarcado en su mayor expresión cultural», lanzó.

«Entre todos tenemos que levantar la voz y no permitir que sigan pasando los atropellos», expresó Neme.

Agregó que en realidad con violencia de genero hay leyes nacionales que condenan, «lo que pasa es que tenemos por ejemplo una Secretaría de la Mujer que mira al costado, las mujeres se cansan de ir a hacer denuncias y nunca son acompañadas, simulan un equipo interdisciplinario, pero en realidad no hacen nada, y cada día en Formosa es aberrante».

«El problema en Formosa es que cada vez hay más violencia de género porque tenemos un gobierno que la genera», disparó.

Seguidamente, Neme confió que hace días atrás entregó una nota al Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia porque «soy víctima de violencia» ya que «cuando ingreso al lugar todo el personal de seguridad empieza a decir por sus radios ‘entra Neme’. Inclusive fui maltratada por el Comisario de la Cámara; espero que se tomen las medidas».

«No vamos a permitir y callarnos, ellos van a querer seguir persiguiéndonos y querer someternos, pero está claro que conmigo no van a poder», insistió, por último.

