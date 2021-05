Neme cuestionó allanamiento para trasladar a hombre con coronavirus y cargó contra Picabea

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, la concejal capitalina Gabriela Neme cuestionó un procedimiento policial llevado adelante ayer, donde cumpliendo una orden judicial se llevaron de su domicilio en el barrio Itatí a un hombre que transcurría el sexto día de la cuarentena por ser positivo a coronavirus; denunció que hubo “excesos” y cargó contra el juez Marcelo López Picabea por “actuar para el poder político”.

“Pasadas las 14:30 horas me llamó la hermana de Gustavo para comentarme lo que estaba pasando con él, entonces me acerqué hasta el lugar, intenté hacer ver a la Policía que era una locura que un juez ordene a un enfermo de Covid que obligatoriamente deba ir a un CAS y que le allanen el domicilio con más de 20 policías, estaban los del GEOF, la Brigada y varios patrulleros más”, comenzó diciendo.

Y siguió: “el hombre quería quedarse, el 5 de mayo dio positivo y desde ese momento se encontraba en su casa, sin violar el aislamiento”.

La edil explicó que el juez Picabea dictó la medida de allanamiento acusándolo de violar el Art.205 “por no querer ir voluntariamente a un CAS, donde todos sabemos que en los hechos no tiene nada que ver con el relato oficial, que no hay médicos, que están custodiados por policías, hay un régimen carcelario, donde se han muerto dos personas por la falta de asistencia médica”.

“Después de dos horas de estar allí llegó el juez, quien primero se mostró con ganas de hablar con Gustavo. Primero donde me dio las garantías de que se iba a comunicar con mi cliente estando yo presente y después se alejó para decirle que pasadas las 24 horas del hecho me olvidaría de todo. La verdad es que lo que hizo fue una total falta de respeto hacia el ejercicio de mi profesión”, aseveró indignada.

Seguidamente Neme lanzó que no entiende por qué un juez comete estas “arbitrariedades” ya que “ningún juez fue ninguna vez a un CAS, tampoco ningún funcionario del gobierno, sin embargo, a la gente si les obligan”.

Seguidamente, la letrada afirmó que lo ocurrido tiene relación con los dichos del ministro Abel González durante la conferencia de prensa de ayer de la Mesa del COVID. “Él dijo que quería que investiguen a Guillen, que era el juez que durante los allanamientos anteriores con nuestra presencia daba marcha atrás con la orden, porque sabía de la repercusión, de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad. González pidió investigar a este juez y ya manifestó que de ahora en más los allanamientos se cumplían”.

“Esto fue orden del poder político, por eso insistí en que acá en Formosa es indispensable la intervención del Poder judicial que es cómplice y obsecuente con Insfrán”, continuó.

“Hoy el juez vino con una voracidad terrible, vinieron a llevarse puesto la dignidad de todos los formoseños, volvieron con el mandato de volver a sembrar el miedo para que el formoseño ya no reclame sus derechos, esto lo hacen como una medida ejemplificativa”.

Finalmente, Neme fue consultada por cómo continúa todo ahora. “Él ahora está en la escuela 290, junto al Dr. Daniel Suizer vamos a presentar la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el abuso de autoridad y vamos a recurrir a los organismos internacionales de los derechos humanos, también vamos a hacer la denuncia frente a Pietragalla, continuaremos con el pedido de intervención del Poder Judicial y lógicamente estaremos al frente de la defensa de Gustavo”, cerró diciendo.

