Neme defendió a su precandidato a diputado nacional, acusado de estafa: “Él pasó el filtro de la justicia federal y tiene ficha limpia”

El miércoles a la mañana, efectivos de la Policía de Formosa detuvieron en Laguna Blanca a un hombre por presuntos hechos de estafas. Fue por un pedido del Juzgado en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, donde habría ocurrido el delito. El hombre involucrado en cuestión es Max Talavera, quien conforma la lista de “Estamos con Vos” que encabeza Gabriela Neme.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Damián Casullo, fiscal de Venado Tuerto, habló de la causa e indicó que “a raíz de una serie de denuncias por hechos que estarían tipificados en el delito de estafa, se solicitó al juez de Venado Tuerto la orden de detención del señor Talavera, el Magistrado hizo lugar y exhortó a su par del Departamento Judicial de Clorinda (que tiene competencia territorial en Laguna Blanca) quien también hizo lugar y ayer casi al mediodia se efectivizó el arresto”.

“Hasta ahora hay cinco denuncias de personas que se vieron perjudicadas patrimonialmente por los integrantes de una firma que giraba con el nombre comercial de Max Construcciones, en algunos casos directamente no hubo contraprestación alguna”, explicó Casullo.

Neme

La concejal Neme defendió a Talavera y aseveró que pasó el filtro de la justicia. “Se están diciendo tantas cosas que no son ciertas, él es candidato porque pasó el filtro de la justicia federal y tiene ficha limpia, él ahora está enfrentando una causa por una denuncia de estafa, deberá evaluar la justicia lo que sucede, su abogada de Venado Tuerto me dice que no hay un solo documento que tipifique un documento de estafa”.

“Esta es una clara operación política, se nos ha negado el acceso al exhorto porque nos dice el juez que no somos parte y nos impide verificar en qué contexto el juez de Venado Tuerto pide la presentación de él, según la abogada es solo por una cuestión de notificación porque al parecer lo citan a declarar y nunca lo notificaron, lo que la justicia entiende como rebeldía que es un mero acto procesal”, explicó.

“Entendemos que la justicia tiene que decidir, confiamos muchísimo en la justicia santafesina y él tendrá que estar a disposición de la justicia, él tendrá que rendir cuentas a la justicia pero nosotros seguimos sosteniendo que es una cuestión política”, aseguró

“En este caso actuaron con una celeridad increíble, nosotros estamos en un caso convencidos de que hay un condimento político”, remarcó.

Aseguró además que seguirá defendiendo la inocencia de Talavera hasta que la justicia demuestre lo contrario. “Vamos a seguir apoyándolo hasta que haya un fallo que lo condene y en ese caso pediremos las disculpas necesarias si es que realmente fuera autor de un delito de estafa porque realmente seguimos levantando la bandera de la honestidad, hicimos el estudio de ficha limpia”, aseguró.

“Nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir con nuestra actividad, dándole la contención que necesita Max y tratando que si lo tienen que trasladar a Santa Fe para quedar libre se haga a la brevedad y eso también esperamos que la justicia de Formosa no ponga trabas para demorar su libertad porque él debería estar libre en 24 horas con una causa así”, subrayó Neme.

“A Max lo conocimos el año pasado porque se acercó a nosotros a través de una dirigente de Laguna Blanca y nos manifestó su intención de trabajar en política ahí, yo no creo que un hombre que se dice prófugo de la justicia quiera estar en política, confío en la buena fe de él pero será la justicia la que deberá determinar si es o tuvo algo que ver en los hechos en los que está denunciado, pero claramente lo que me ratifica su abogada que está con la documentación en mano es que no existe un solo hecho de lo que se lo acusa”, finalizó.

