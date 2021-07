Neme defendió su pre-candidatura a diputada nacional: “Vamos a las urnas a sacar más del 50%”

Compartir

La concejal Gabriela Neme, pre candidata a diputada nacional por el frente “Podemos Más”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO defendió su decisión y enfrentó las críticas de casi todo el arco opositor, asegurando que va a las urnas “a sacar más del 50% de votos”.

“Es positivo que cada uno pueda buscar y generar los espacios que cree es lo más conveniente para la sociedad, desde nuestro espacio creemos que una candidatura genuina, natural se venía dando con mi figura, con lo que representó hace más de un año y medio y que surgía de escuchar a la gente, también surgía esto de ir solos y escuchar a una gran parte de la población que siente que hay dos modelos que no los contienen; por un lado el gildismo y por otro una oposición que con nuestra manera genuina hemos movilizado y generado otra forma de hacer oposición”, comenzó diciendo.

“Entendimos que había una gran parte de la población que buscaba la unión, pero a veces estar amontonados no significa que podamos convencer a la población y se intentó, hubo diálogo pero cuando hay una dirigencia acostumbrada a imponer candidatos entendimos que lo mejor era abrir camino y lo mejor que le puede pasar a Formosa es que toda la oposición junta saque muchos más votos, que a todos nos vaya bien, que a los radicales les vaya muy bien, que a nosotros nos vaya mejor por ser la nueva opción y que realmente el derrotado sea Gildo Insfrán”, expresó.

“No entiendo porqué un pequeño grupo de la oposición salió tan agresivo , salió a confundir a la gente con este modelo de mentira, a decir que mis votos son para Insfrán, que soy funcional a él, habría que replantearse si la oposición estos 25 años no fue realmente funcional a Insfrán, acá lo que hay que dejar es la carrera limpia y que cada uno pueda desenvolverse con sus propuestas, no con ataques, nosotros no vamos a responder los ataques y queremos manejarnos libremente en las PASO con nuestro frente, que ellos se manejen con el suyo, estamos en democracia y no nos tiene que asustar que haya un tercer candidato en Formosa porque vamos a ganar, pensar que al dividir se pierde en diputado nacional es pensar con mente de esa oposición tradicional acostumbrada al 30%, vamos a las urnas a sacar más del 50% porque es lo que hoy la sociedad está demandando”.

“El cargo trasciende cuando uno quiere hacer las cosas bien, como concejal estuve en el interior,no soy sola, hay un equipo que estuvo acompañando mucho tiempo, es una lucha que la vamos a seguir dando y le pido a la gente que piense si todo lo que pudimos construir , incluso instalar mediáticamente para que sea conocida la problemática de Formosa, cómo no vamos a poder hacer más a través de una banca nacional, podemos traer el progreso que Formosa necesita sin especulaciones, sin negociaciones, lo que demuestro es que no negocio con quienes pretenden hacer de la política sólo un reparto de cargos, la política debe ser servil al vecino como lo hemos hecho sin horario, sin día, estando en la trinchera, eso es ser político”, expresó Neme.

“Debemos entender que son elecciones legislativas, acá lo que toda la oposición tiene que conseguir son más bancas, esta exigencia de que vayamos juntos o sino se pierde es mentira porque mientras más votos saquemos más posibilidades tenemos de no quedarnos con los cinco cargos eternos de la Legislatura provincial, vamos por los ocho cargos que necesitamos para romper los dos tercios, qué bueno puede ser para el vecino tener dos candidatos, qué mejor que podamos tener más votos y Gildo menos votos, cuando dicen que soy funcional a Gildo son unos payasos, son perversos porque estratégicamente lo mejor que podemos hacer es que Gildo tenga menos del 50% porque si vamos todos juntos es muy probable que muchos no nos voten”.

“Creo que el lugar que voy disputando me lo gané con trabajo, con esfuerzos, exposición, con quita de cosas individuales que entregué a la comunidad, yo también quiero construir, quiero que pensemos para el futuro y que vean la oportunidad histórica que tiene Formosa, si la oposición se va a empezar a pelear qué le pueden decir a la gente el que me está pegando a mi cuando le generé esperanzas a la gente , tiene que madurar la oposición, nadie es dueño de la sartén de la oposición, oposición somos todos los que nos oponemos a Gildo. Soy la que más ha dado batalla y menos miedo le tengo a Gildo, yo no negocio nada, esa es la gran diferencia”, subrayó la edil.

“Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, siempre hay tiempo, creemos fervientemente que la mejor opción para conquistar, dar esperanza es mi candidatura arriba, no por una cuestión de soberbia, es una cuestión de lucha genuina, estamos siempre abiertos al diálogo y después de las PASO también puede haber diálogo. No podemos construir si no vamos a levantar la bandera de los valores, de la palabra, de la honestidad, cada uno representando un espacio porque la idea es generar espacios pluralistas donde levantemos todas las banderas sin pelearnos, hay mucho por hacer”, finalizó Neme.

