Neme denunciará por violencia de género a los diputados Agustín Samaniego y Felipe Cabrera

Anoche, la Legislatura provincial sancionó por unanimidad la adhesión a la Ley 27043 que declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA). Durante la sesión, hubo serios cruces y agravios entre legisladores de los bloques.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada Gabriela Neme (Nuevo País), valoró la adhesión de Formosa y agregó que “fue una noche de fiesta, las familias están muy emocionada, fue tan la larga la lucha por eso realmente festejamos”.

“No solo estuvimos de fiesta porque íbamos a aprobar esta adhesión, sino porque trabajamos los diputados, pero lastimosamente el lado negro de la sesión es que fue bochornosa, me cortaron el micrófono, Cabrera diciendo ‘tiene la palabra la Neme para hacer show’”, dijo.

“Cabrera se dirigió de tal manera, y atrás estaba Samaniego que siempre hace manifestaciones, me ridiculiza, realmente es un ataque permanente. Hablé con Adrián Bogado y me puse en contacto con organismos de mujeres para hacer la denuncia por la violencia de género; hay una violencia política simbólica permanente cada vez que hablo; puede no gustar lo que digo, pero deben respetar el Reglamento”, expuso la legisladora.

