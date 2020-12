Neme denunció que en centros de alojamiento no se cumplen con los protocolos y “mezclan a las personas”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la Dra. Gabriela Neme quien es concejal capitalina y en el último tiempo se convirtió en una de las máximas referentes de letrados que luchan por hacer cumplir derechos de los formoseños, en particular de los varados, denunció que en los centros de alojamientos no se respetan los protocolos y “mezclan a las personas”.

“Llama muchísimo la atención que justamente una persona que ingresó por orden judicial haya dado positivo a coronavirus un día antes de su salida del centro de cuarentena”, comenzó diciendo y agregó que “nunca le entregan los resultados. Ningún formoseño que estuvo en un centro de aislamiento tiene el resultado de su hisopado ya sea positivo o negativo”.

“No hay ningún papel en Formosa capital, en Clorinda sí. Acá es verbal o por mensaje. Cómo la persona puede constatar si realmente tiene Covid-19”, dijo.

Seguidamente declaró que no se cumplen los protocolos y que “hoy -por ayer- tengo una audiencia por una persona que ingresó a un centro de aislamiento el día domingo, y ayer se retiró de su habitación una persona que cumplió con los 14 días, entonces los mezclaron”.

Otra cuestión que disparó fue que “a muchos a los 14 días recién le hacen el hisopado y les informan que van a estar 72 horas más. El protocolo son 14 días, lo otro es privación ilegitima de la libertad, por eso ahora salen a decir que el día 13 puede dar positivo y están buscando excusas para no cumplir realmente con el resguardo de los derechos de las personas”.

“Es increíble lo que está pasando en Formosa, seguimos con los avasallamientos día a día, no se respetan los derechos”, lamentó Neme.

