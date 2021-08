Neme dijo que “la realidad mató al relato” y que en las PASO está en juego un “modelo político”

Compartir

En el piso de Exprés en Radio, la precandidata a diputada nacional por el frente “Estamos con Vos” y actual concejal capitalina Gabriela Neme habló de porqué tuvo activas intervenciones durante el último tiempo, donde dijo que la pandemia mostró la peor cara del gobernador Gildo Insfrán quien “a través de las medidas vulneró los derechos de los formoseños” y que “hoy la realidad mató al relato”.

“Desde chica me molestaban las injusticias y siempre rompí estructuras, mis padres me dejaron ser. Critiqué mucho tiempo al Gobierno y no hice nada, ahora eso cambió”, comenzó diciendo.

Seguidamente aseveró que “Insfrán siempre fue autoritario” y que “la pandemia puso su peor cara porque no hay un antecedente en el mundo de lo que hemos vivido los formoseños y sobre todo pensando en que somos un gobierno teóricamente democrático”.

Asimismo, agregó que desde el comienzo de la pandemia se vulneraron los derechos. “Tuvimos a los varados que no podían ingresar, a quienes les cuestionaban por qué querían volver, después los CAS, los allanamientos, las persecuciones a los más pobres en los controles policiales porque a los motociclistas atajaban y a los que iban en camioneta no”, sostuvo Neme.

Por otro lado, lanzó que “echan la culpa a los que marchamos de producir masificación de contagio, pero los contagios iban a pasar, el Gobierno mismo decía que teníamos que prepararnos y sin embargo cuando ingresó el covid ellos no tenían preparado el sistema sanitario, es perverso pensar que alguien quiera contagiar a otro”

“El Gobierno acude al relato de mentira que es diario, pero el formoseño hoy se dio cuenta que la realidad mató al relato. Insfrán, González o alguno de la oposición puede armar un relato que no tiene nada que ver con la realidad, pero nadie le cree”, aseveró.

Sus intervenciones

A continuación, Neme se refirió a sus intervenciones en el marco de las restricciones por el contexto sanitario. “Yo salí a la calle porque de muy chica fue rebelde ante las injusticias. Cuando fui a Mansilla, un 28 de junio, a llevar la primera donación humanitaria para los varados me di cuenta de la decisión política que decía que tenía que tramitar un permiso por escrito con la mesa Covid para entregar frazadas mientras lloviznaba y estaba realmente frío, ahí noté el abandono. Inmediatamente reuní a mi equipo y les dije que mi compromiso iba a ser a full hasta que esto terminé”, recordó.

Agregó que su compromiso nunca fue para hacer “política” y dejó en claro que “nunca le preguntamos a la gente si es peronista o radical, nosotros hemos ayudado a hijos de funcionarios de Insfrán, esto trasciende los colores partidarios, por eso en este frente la decisión fue juntar distintos colores para demostrar que la verdadera bandera es la de los valores”.

Reconoció que “nunca tuve intención de un cargo, pero es necesario que se entienda que la policita es el servicio al otro”.

Encierro

Por otro lado, la misma expuso que “claramente el Gobierno de Insfrán no se está preparando para la nueva cepa de coronavirus, porque no hay inversión en salud, no tenemos recursos humanos, respiradores, no tenemos nada. Pienso que Insfrán con o sin cepa, en noviembre nos vuelve a encerrar si gana las elecciones, porque de lo contrario le va a tener respeto a la gente”.

“Es tanto el daño que se hizo que no hay posibilidad de que podamos sostener otro encierro, pero eso no depende ya de nosotros, la decisión la tiene que tomar la gente, porque los funcionarios somos empleados del pueblo; estas tienen que ser unas elecciones contundentes para impedir que Insfrán vuelva a sostener que el encierro es la única salida, eso no pasó en ningún lugar del mundo”, aseveró

Lanzó que lo está en juego no es un candidato sino el modelo “de cómo vamos a seguir en pandemia estos dos años que vienen”.

Porqué decidió

ser precandidata

“Lo decidió el espacio que estamos construyendo, porque entendieron que era una candidata genuina, de la lucha. Se evaluó todo lo que hice”, afirmó cuando se le preguntó al respecto.

Asimismo, fue indagada sobre el motivo de por qué no participó en la alianza de Juntos por el Cambio donde respondió que “nosotros entendemos que la política se construye con consensos y no atrás de un escritorio decidiendo quien si y quien no. Debíamos haber evaluado entre todos las mejores opciones para la gente y mi espacio sostenía que yo era la mejor opción. No hubo posibilidad de que la oposición deje de pensar en los cargos”.

“En nuestra lista tenemos un desarrollista, una radical, etc, a nosotros no nos cierra una estructura política. En el Congreso vamos a tener un bloque unipersonal, no nos va a atar una estructura y tenemos que pensar el beneficio que eso va a ser para la gente. Nosotros vamos a ir a acompañar todo lo que sea beneficioso para la gente, para Formosa”, especificó.

Gildo Insfrán

Por otro lado, la precandidata lanzó que “Gildo Insfrán ya es pasado, lo vemos sacado, alienado, alejado de la realidad, de la gente, es inconcebible lo que hace”.

“Percibo que el miedo se está terminando, siento que hace dos años atrás había mucha gente que no quería sacarse una foto, hoy salimos y ellos se acercan solos. El mayor éxito de nuestro equipo fue la visibilizarían de los problemas, porque antes nadie quería hablar”, dijo.

Mensaje

Antes de terminar la entrevista, la precandidata insistió que “queremos trabajar para que nuestros jóvenes no terminen en la droga porque no tienen proyecto de vida, ni educacionalmente ni laboralmente”.

“Si el formoseño no se apropia de la lucha todo habrá sido en vano, esto lo tenemos que cuidar más allá del candidato, tenemos que trabajar juntos y unidos para generar la Formosa que soñaron nuestros abuelos y padres, y que tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos y nietos”, cerró.

