Neme: «La Locomotora vino a enseñarnos a luchar por nuestros derechos»

Alejandra «Locomotora» Oliveras participó del evento «Formosa Mujer» que se organizó en homenaje a las mujeres luchadoras de nuestra provincia.

«Estuvimos recorriendo ayer el Lote 110 y el Circuito 5. Decidimos ir a los barrios más humildes porque queremos que ella le contagie a la gente su fuerza, sus ganas de salir adelante. Les repartimos kits de boxeo a las escuelitas que están abandonadas y sin ningún tipo de apoyo a los niños y niñas que quieren practicar este deporte», dijo la diputada provincial Gabriela Neme.

Además contó que «durante el evento Formosa Mujer que hacemos cada año para agasajar a las mujeres luchadoras de Formosa también pudo contar su experiencia como mujer, de trabajar desde los 7 años, de sufrir violencia de género, discriminación y jamás recibir ningún tipo de reconocimiento público a pesar de ser seis veces campeona del mundo, Alejandra es un ejemplo de lucha y superación. Por eso la invitamos a Formosa y por eso nos hicimos amigas porque ella es una luchadora igual que nosotras que no nos detenemos ante los avasallamientos y las injusticias».

La Locomotora nos animó

a ser “campeones de la vida”

Neme señalo que «la Locomotora Oliveras nos animó a luchar para salir de la pobreza, la miseria y el abandono»

Por su parte, la boxeadora Alejandra Oliveras, dijo: «Nadie es feliz esclavo, nadie es feliz con hambre, nadie es feliz sometido, nadie es feliz cuando no tiene un hospital cerca. Por eso los animo a que luchen por sus derechos».

«No puedo creer que en Formosa no se apoye el deporte, que las escuelitas de boxeo no tengan apoyo del Estado para un festival de boxeo, cuando el deporte es salud. Se me acercaron un montón de madres diciéndome que no quieren que sus hijas vivan de planes, se me acercaron pibes con ilusión en sus ojos, nosotros no podemos permitir que se mueran los sueños de nuestros niños. Todos podemos ser campeones, pero solamente campeones mundiales sino campeones de la vida, porque lo más valioso que tenemos es la vida y si luchamos para salir adelante, para dejar atrás situaciones de violencia, de pobreza, miseria y enfermedad lo vamos a lograr», expresó la boxeadora durante su visita a Formosa.