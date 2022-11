Neme le respondió a Rial: «No vamos a permitir que banalicen nuestra lucha»

Compartir

La diputada provincial del Bloque «Floro Bogado», Gabriela Neme le contestó al periodista Jorge Rial conductor de «Argenzuela» (C5N) programa donde ayer se armó un «mapa del odio» que la nombró. «Los invito a que vengan y conozcan Formosa», les dijo Neme y dejó en claro que pese a los constantes agravios y ataques «vamos a continuar reivindicando la lucha del pueblo formoseño».

Según detallaron, en el informe especial se buscó exponer «las relaciones entre los diferentes personajes del entramado detrás de los grupos que realizan actos y emiten expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio en especial contra autoridades de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos».

«Hacer un mapa del odio no está bueno. Quiero decirles que nosotros somos la verdadera opción del amor, porque acompañamos a la gente y estamos con ella todos los días, con los más avasallados, con los más vulnerables, frente a un Estado que demostró odio, olvido y abandono», sostuvo Neme.

En respuesta a los dichos de Rial donde expuso que ella debe «agradecer» por vivir del cargo, lo cruzó: «tengo títulos, 28 años de ejercicio de la profesión, trabajé toda mi vida, no vine a vivir del Estado y cada peso que recibo lo devuelvo a la sociedad trabajando de lunes a lunes con la gente, con los que votan y con los que no, haciendo respetar sus derechos».

«Los invito a que vengan y conozcan Formosa, que sepan cómo viven estas mujeres originarias de las que se llenan la boca hablando, los invito a que vengan a ver la pobreza, el hambre de agua, las expropiaciones arbitrarias como Venezuela», siguió.

Además, la legisladora provincial llamó a que vengan a ver el pueblo «avasallado sistemáticamente». «No les voy a permitir que banalicen la lucha de nuestro pueblo, la lucha de Formosa frente a las peores restricciones en pandemia, de los varados, de los aislados, y de los allanados por el solo hecho de tener COVID», dijo.

«Nosotros vamos a reivindicar nuestra lucha sea quien sea, o contra quien sea», cerró.

