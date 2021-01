Neme: “Me dijeron que Pietragalla Corti me va a recibir y espero que así sea”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, la concejal capitalina Gabriela Neme quien se encuentra en la manifestación frente a Casa de Gobierno en el marco de la llegada a Formosa del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo que “no tenemos información de nada, como siempre hay falta de transparencia. Hice un pedido para reunirme con él como víctima de persecución política y de violencia policial, me confirmaron que se va a comunicar conmigo y espero que así lo haga, que no sea un engaño”.

“Espero que Pietragalla Corti escuche el reclamo de Formosa, de los aislados, de los clorindeses, de las comunidades originarias. Esto no va para más, no se puede volver con un relato”, aseveró la edil.

“Tengo que esperar a que me llamen, no tengo confirmación, por eso vinimos hasta Casa de Gobierno, la idea es que me reciba en la calle o en una oficina junto a Insfrán y González, no le tengo miedo a nadie, lo que tengo que decir es la verdad de los formoseños”, dejo en claro.

