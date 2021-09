Neme pidió mejorar la atención de IASEP

Compartir

La precandidata a diputada nacional, por el Frente Estamos Con Vos, Gabriela Neme criticó fuertemente la gestión del interventor Samaniego en la atención brindada por el IASEP.

En un escrito presentado ayer la actual concejal de Formosa expresó su “preocupación” y repudio al “maltrato que sufren los afiliados a la obra social estatal”. Así mismo recordó la necesidad de regularizar la situación del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos que “se encuentra intervenido hace 30 años”.

Neme propuso cuatro puntos que “solucionarían en gran medida los graves inconvenientes que deben afrontar todos los meses, tanto empleados públicos y jubilados provinciales como así también sus grupos familiares”.

Comenzó diciendo que hay que descentralizar el servicio, “la apertura de más centros de atención, sobre todo de medicamentos, en lugares estratégicos de la Ciudad de Formosa. De esta manera se disminuiría la circulación de los afiliados, que podrían disponer de un centro de atención más cerca de su domicilio, ya que es sabido que en la mayoría de los afiliados tienen como de movilidad la motocicleta -que aparece con un altísimo porcentaje en los accidentes viales – sumado al aprovechamiento de la persona del recurso del tiempo y costos por las largas colas para la atención. Descentralizar un servicio público es garantizar la prestación democrática del mismo y restablecer la justicia social y la equidad sobre todo con los más vulnerables”, sentenció.

También propuso que la autorización directa con el prestador de atenciones de baja complejidada, “esta medida, que no debería llevar más de 60 días para implementarse, para que los estudios de baja complejidad, (análisis de rutina, Rx simple, Ecografías, Mamografías, etc) puedan ser autorizadas mediante la presentación de la orden de estudio en el mismo consultorio, centro médico o clínica donde se recibirá la atención. Teniendo en cuenta que el empleado público posee tarjeta de débito, podrá pagarlo mediante un postnet y que además podrá ser usado para el pago de la consulta”.

“En todos los casos, la realización del estudio o consulta, será validado por el afiliado, firmando o una planilla que se proveerá al efecto, la que acompañara al ticket de pago y la orden de estudio o en el caso de la internación, adosada a la Historia clínica”, expuso.

Señaló que “las propuestas apuntan al beneficio para los afiliados que mantienen la obra social y también a evitar el desvío de fondos que arbitrariamente maneja el gobierno a raíz de la injustificada intervención del IASEP”

Gabriela Neme además remarcó que “la necesidad de plantear con fuerza la derogación de la ley que desde hace 30 años, centraliza los fondos de los 6 entes autárquicos y supuestamente descentralizados de la administración pública provincial, el cual pone en las sombras, el manejo discrecional de los fondos de una obra social sin ninguna mínima transparencia para sus afiliados”.

Entre otras cosas, solicitó “la recuperación de las postas de Farmacias en las localidades de más de 5.000 habitantes, que deberán contar con los medicamentos de mayor uso, pero a su vez poder gestionar en menor plazo los medicamentos de uso crónico, y garantizar que los mismos sean proveídos en tiempo y forma. La realidad del afiliado del IASEP es que hay un gran número de medicamentos que no están disponibles en vademécum, y que termina pagando $ 75 de cada $ 100, por la compra de medicamentos si los adquiere en las farmacias adheridas”.

Y añadió que “los diabéticos, reciben por mes, solo 25 tiras reactivas sin cargo pero habitualmente usan por lo menos dos al día, lo que representa que en cada mes deben disponer de por lo menos 3.000 pesos para poder garantizar su salud. Esto evidencia que el Estado provincial no está gestionando eficientemente el acceso a la salud pública de sus afiliados”.

Por último, la concejal Neme hizo mención al pago de los prestadores de la salud, “es extremadamente necesario que para que los afiliados cuenten con una adecuada prestación médica, los profesionales adheridos al IASEP deban recibir un pago mínimamente digno, ya que hoy un profesional de la medicina termina recibiendo en concepto de honorarios médicos por parte del gobierno provincia, por cada atención el equivalente a medio kg de carne, lo que evidencia que la decisión política no es solo la deshumanización del servicio con los afiliados, sino también con sus prestadores, lo que motiva que muchos de ellos terminen desistiendo la atención con la obra social de IASEP, dejando a los formoseños empelados estatales sin acceso a la salud, debido a la gran debilidad del sistema sanitario público que padecen todos los formoseños, y ni hablar de los habitantes del interior provincial o de los barrios alejados del centro capitalino”.

Ante lo expuesto pidió que “se tomen las medidas urgentes y necesarias para garantizar el servicio, pero por sobre todo garantizando los derechos de cada ciudadano de una atención rápida, eficiente y digna”

“Esta obra social no solamente tiene de rehenes a empleados y jubilados de la provincia junto a su grupo familiar sino que además los humilla mes a mes haciéndolos realizar interminables filas en la intemperie, con temperaturas extremadamente altas o bajas, lluvias y para colmo de males en muchos casos sin proveerlos del 100% de los medicamentos requeridos” finalizó la precandidata a diputada nacional, Gabriela Neme.

