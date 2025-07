Neme reiteró que «violentaron la voluntad de 19 mil electores»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, la diputada provincial de Nuevo País y Convencional Constituyente Gabriela Neme quien se refirió a las elecciones del 29 de junio y volvió a lanzar duras críticas al gobernador Gildo Insfrán y al Tribunal Electoral Permanente (TEP), al que acusó de actuar con discrecionalidad, modificar las reglas del juego y “robarle la representación a miles de formoseños”.

“Insfrán maneja lo que quiere y como quiere. Violentaron la voluntad popular”, afirmó Neme durante la entrevista en la que repasó lo que consideró una seguidilla de irregularidades en la elección legislativa. Aseguró que su espacio alcanzó el piso electoral exigido y denunció maniobras para dejarla fuera del reparto de bancas.

Cambio de

reglas a horas

de la elección

Uno de los hechos más graves señalados por Neme fue la modificación de los criterios para la fiscalización apenas horas antes de la elección. “Nos cambiaron las reglas 12 horas antes. Exigieron que los fiscales estuvieran domiciliados en el departamento y no en la provincia, como siempre fue. Eso nos dejó sin fiscales en muchas localidades del interior como Herradura, Laishí y Pirané. No pudieron participar, ni reponer boletas, ni controlar el proceso”, denunció.

El recurso para revertir esa medida recién fue aceptado por el TEP el domingo a las 14:00 horas, cuando ya había transcurrido media jornada electoral.

Irregularidades,

boletas y silencios

Neme también apuntó contra el manejo del color de las boletas. “Durante dos elecciones tuvimos boleta naranja. En esta, sin explicación, se nos impuso usar la misma boleta que el radicalismo, cuando somos espacios diferentes. El Tribunal no citó a nuestros apoderados para decidir el color. ¿Por qué ahora no?”, cuestionó.

Además, criticó duramente al radicalismo, socio dentro del Frente Amplio Formoseño: “Se negaron a recurrir medidas claves. No cumplieron el rol que tenían. Incluso defendieron las boletas azules en el escrutinio definitivo. Así no se construye nada”.

También hizo referencia a un video viralizado que mostraría presuntas prácticas clientelares a cambio de votos. Aunque se desconoce la fecha del video, Neme subrayó: “Nadie lo desmintió. Y aunque sea de otra elección, está mal igual. Eso pasa en muchas intendencias”.

“No es que no entré

yo, le robaron la

representación

a 19 mil formoseños”

Neme defendió los 19.025 votos obtenidos por su espacio como “auténticos, sin compra, sin amenazas”. Consideró que se trató de un voto cultural, que representa un verdadero cambio en la política formoseña.

“Nosotros somos el espacio individual más votado de la oposición. No me dejaron fuera a mí: le robaron la representación a 19.000 personas. Eso es lo que está en juego”, enfatizó.

Además, confirmó que la disputa está judicializada. “Recurrimos al TEP, pero también hay una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para que no se proclame a Carla Zaiser hasta que esto no se resuelva. Vamos a ir a la Corte Suprema si es necesario. El Tribunal Electoral debe caer, es ilegítimo”, aseguró.

Ruptura con

el Frente Amplio

Consultada sobre su futuro dentro del espacio opositor, la legisladora fue tajante: “Yo no juego con quienes son funcionales al gobierno. No puedo construir con actores que le votan la autoridad a quienes son nuestros verdugos. Yo no me callo, y eso incomoda”.

Además, recordó su paso por el PJ, del que, según aclaró, nunca fue afiliada. “Entré en 2017 con el sublema más votado del PJ, pero nunca voté a Insfrán. En política uno tiene que tomar decisiones y yo hace siete años que enfrento al modelo azul con un espacio propio”.

El mensaje final:

“No me bajo de la lucha”

Gabriela Neme finalizó reafirmando su compromiso con los formoseños: “Voy a seguir representando a la gente. No me van a callar con maniobras ni trampas. Esta lucha no se trata de un cargo, sino de cambiar una provincia entera”.