Neme repudió el magnicidio, se solidarizó con la Vicepresidenta y criticó a la custodia

La legisladora provincial fue una de las primeras referentes políticas locales en expresarse en torno al atentado que sufrió la Vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves por la noche en la puerta de su domicilio en Recoleta. “Vamos a seguir levantando los valores democráticos», manifestó al Grupo de Medios TVO.

En este sentido, Neme expresó que “con responsabilidad del cargo y la representación que tengo, repudio el magnicidio, me solidarizo con la Vicepresidenta y dejo en claro que el camino para nosotros siempre es la paz. Repudiamos cualquier acto que implique el ejercicio de la violencia, esperamos que la justicia haga su trabajo».

De esta forma, la referente opositora, quien siempre se caracterizó por fuerte críticas al oficialismo nacional y provincial, ratificó y profundizó más lo ya expresado en sus redes sociales, en las que fue una de las primeras en repudiar el hecho ocurrido en la Capital Federal, junto con el gobernador Gildo Insfrán y otros referentes políticos como el senador Luis Naidenoff.

“Vamos a seguir levantando los valores democráticos. La violencia nunca, absolutamente nunca es el camino, ni con Gildo, ni con ningún espacio político que pretenda usar la violencia», sostuvo.

Las estremecedoras imágenes, captadas por las cámaras de la TV Pública, muestran el momento preciso en el que la Vicepresidenta fue apuntada en el rostro por el joven brasileño de 35 años pero desnuda también el accionar de la custodia, un punto que también se encuentra en el foco de análisis e investigación.

Al respecto, la diputada provincial criticó el rol de la custodia. «Acá hay una clara irresponsabilidad de los custodios, no sólo en el momento sino después que la dejaron seguir actuando normalmente con un grado patológico de todo el grupo. Me retrotrajo a situaciones de violencia que me tocó vivir a mi como víctima, sin tener custodios profesionales, simples voluntarios que estaban acompañándonos, me apuntaron con balas de gomas y muchos de mi equipo pusieron el cuerpo para que no me lastimen y yo no soy Cristina Fernández, ni tengo la seguridad que ella tiene; la custodia se corrió, hay imágenes donde dan espacio al arma», señaló.

Por el atentado contra la vida de la ex Presidenta de la Nación, el actual Jefe de Estado, Alberto Fernández, declaró feriado nacional y movimientos sociales, políticos, universitarios y gremiales marcharon hasta la Plaza de Mayo para repudiar el intento de magnicidio. Hecho criticado por dirigentes de la escena nacional como Patricia Bullrich.

Neme, en este aspecto también salió al cruce de las declaraciones de referentes oficialistas y cuestionó parte del discurso presidencial que señaló a la oposición, la justicia y los medios de comunicación. “Es una vergüenza querer culpar a la oposición y a los medios cuando hay un sector del kirchnerismo que está haciendo apología a la violencia con dichos como que ‘si tocaban a Cristina se iba a armar quilombo’; Máximo Kirchner horas antes del atentado dijo que estaban buscando al primer peronista muerto, como que están avivando a las personas desquiciadas que hagan algo de esta naturaleza”, indicó

“Nosotros, desde mi espacio con Adrián, no tenemos un discurso de odio, si decimos que queremos el camino justicia y corrupción, lo que pasa es que como ellos no quieren a la justicia, no quieren que Cristina sea condenada, todo lo que digamos apoyando que haya una investigación seria, que realmente queremos luchar contra la corrupción, para ellos es violencia”, añadió refiriéndose a ello.

Por último, la legisladora local, remarcó el fundamental rol de la justicia para el esclarecimiento del hecho. “Es fundamental el papel de la justicia y de la jueza que tomó el caso y, si eventualmente fuera algo armado, también tiene que haber justicia y condena así como estamos condenando a estas personas», finalizó.

