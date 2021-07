Neme será pre-candidata a diputada nacional: “Soy una candidata natural”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal capitalina Gabriela Neme confirmó que será pre-candidata a diputada nacional en los próximos comicios y se defendió de las críticas por parte del sector de la oposición quienes la cuestionaron. “Soy una candidata natural”, aseveró.

Al hablar del anuncio que generó malestar en algunos sectores de la oposición comentó: “cuando estaba haciendo una nota sobre la situación de unos varados me preguntaron si voy a ser pre-candidata y yo les respondí que sí, y ahí se armó todo un revuelo”.

“Me quiero poner a consideración de la gente, creemos en nuestro espacio que soy una opción más que representa la lucha por la justicia, libertad y trabajo”, aseveró.

Consultada por el frente del que formará parte indicó: “no descartamos que estemos juntos con la UCR, estamos en la construcción, la lista cierra mañana -por hoy-“.

“Creemos que la dirigencia tendría que haber dado un gran cambio de renovación de cara a que la gente está muy enojada, creo que la pandemia si bien puso lo peor de Insfrán a la vista, también puso el enojo de la gente con la dirigencia que tiene que estar acompañando en la calle, esa es la interpelación entonces: que el nuevo frente venga a transformar y no a manejar detrás de un escritorio candidaturas”, continuó diciendo Neme.

Seguidamente reiteró que su espacio la pone en la precandidatura y que “solo anuncié una precandidatura y dije que estamos en la construcción de un frente, de ahí de que yo rompo el frente con el radicalismo es una hipótesis, yo no dije eso. Me asombró el nivel de agresión de la dirigencia”.

“Todavía no está todo resuelto, nosotros estamos en diálogo con muchos espacios, ya hay cinco partidos que están conformes con que sea la precandidata. Apelo a que tengamos todos mucha grandeza en construir lo mejor, creo que mi candidatura no sale impuesta para nada porque trabajé muchísimo y la gente se siente representada conmigo como opción a la cabeza. Creo que tengo mucho más para dar”, añadió.

Por otro lado, Neme negó que le hayan ofrecido ser candidata a diputada provincial. “Entendemos que hoy Gabriela Neme en la boleta genera una opción a la gente muy fuerte para enfrentar a Insfrán, surjo como una candidata natural después de tanta lucha y eso es lo que queremos, que los candidatos sean genuinos que no vengan impuestos, sino que surjan del trabajo con la gente”, clarificó.

“Creo que acompañé mucho más a la gente, por eso soy una candidata genuina”, explicando y agregó que, si bien “hay una minoría que salió a castigarme”, pero “es la que cuida su espacio, pero los espacios se cuidan no con candidaturas sino con trabajo”.

“Funcional al gobierno

de Gildo Insfrán”

Asimismo, fue indagada por la acusación de que es “funcionar” a Insfrán. “Demostré en la cancha que no soy para nada funcional a Insfrán, expuse no solo mi vida y mi salud sino también a mi familia, claramente jamás actúe funcional a él”, lanzó.

“Claramente mi lucha tiene que ver con la democracia, con los valores democráticos, con los derechos humanos, la libertad, el trabajo, la salud; creo que desde el Congreso puedo conseguir muchísimos logros para Formosa, pienso que podemos ejercer una forma de hacer política desde la diputación nacional diferente porque mi compromiso es ir y venir, mi compromiso es seguir estando con el pueblo, es conseguir beneficios que nos garanticen que Formosa sea por lo menos una tierra de trabajo e incentivo”, cerró diciendo la actual edil.

Compartir

Linkedin Print