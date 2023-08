Neme sobre Morales: «Da esperanza tener un vicepresidente del interior profundo»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial y precandidata a diputada nacional en el espacio de Juntos por el Cambio Gabriela Neme se refirió a la visita del precandidato a vicepresidente de la Nación Gerardo Morales y manifestó que “da esperanza tener un vicepresidente del interior profundo y con gestión”.

“Frente a la escalada de violencia, el mensaje de Gerardo Morales y el nuestro es no responder, vamos por la paz, hablar de propuestas, del porqué tenemos una interna y aplaudir porque viene a fortalecer la democracia”, comenzó diciendo.

Seguidamente la precandidata diferenció a su espacio del oficialismo: “en Unión por la Patria en Formosa a nadie se le ocurre que pueda llegar a existir una interna porque Insfrán no lo permite. En nuestro caso, por primera vez hay otra opción a la de Naidenoff y Buryaile que somos Carbajal y yo, es otra oferta dentro del mismo Frente”.

En cuanto a lo que dejó la visita de Morales señaló que es “esperanzador” porque “el hecho de que vuelva a Formosa dos veces en un periodo de 10 días es bueno, lo mismo lo hizo Horacio”.

“Nos da mucha esperanza porque Gerardo al igual que Horacio tiene gestión en Jujuy, es un gobernador del Norte Grande, del interior profundo, sabe de las problemáticas de provincias como Jujuy y Formosa, y que nos dé el apoyo a esta opción en la interna nos hace pensar que este es el camino y estamos bien”, aseveró.

En cuanto a la gestión del radical señaló Neme que “hoy Jujuy es una provincia de vanguardia con las energías limpias, renovables, con litio, cannabis medicinal, etc, entonces nos da la esperanza de que podemos; y nosotros puntualmente en cada salida que hacemos de lo que hablamos es de nuestras propuestas locales insertados en un Congreso o un Senado, sigo insistiendo que Formosa necesita la instalación de parques industriales en el norte, centro y sur de la provincia con quita impositiva”.

“Da esperanza tener un vicepresidente del interior profundo y con gestión. Gerardo nos pide que no nos cansemos porque el compitió cuatro veces antes de llegar a ser gobernador y creo que va a quedar en la historia de Jujuy por su gestión y sus luchas”, cerró la legisladora provincial.

Relacionado