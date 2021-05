Neme tras su detención: “Es lamentable lo que pasó y totalmente evitable”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal capitalina Gabriela Neme que el miércoles a la tarde terminó detenida en la Comisaría Octava tras intentar sumarse a la protesta que se dio en todas las plazas del país para reclamar contra la vuelta a Fase 1 de la cuarentena, lamentó lo sucedido y dijo que se trató de un hecho “evitable”.

Primero indicó que recuperó su libertad a las 3:30 de la madrugada de ayer “en la oscuridad como una delincuente”. “Afuera de la Comisaría había unas 15 personas. La verdad es que lo que pasó fue algo lamentable y totalmente evitable”, sostuvo.

Al relatar los hechos contó: “mi idea era bajarme a recorrer la plaza y hacer un vivo. La zona estaba totalmente llena de policías, cuando llegué a 25 de Mayo y Eva Perón me bajé a preguntar por qué no se podía ingresar a la plaza, entonces me llevaron a hablar con el Comisario a cargo quien me dijo que era por una cuestión de protocolos, a lo cual yo le respondo que no hay protocolos que prohíban circular en la plaza, fue ahí que me pide el permiso de circulación, le quise dar el número de DNI y me dijo que quería el papel. Entonces le exigí que busqué con mi DNI el permiso y me plante. Él verificó, me dijo que no puedo circular, buscó dos testigos y me informó que me va a hacer un acta”.

“A los testigos les hicieron firmar el acta en blanco y los dejaron ir, yo les dije que no pueden hacer eso y ahí empezamos a discutir acaloradamente. Cuando terminaron de escribir intentaron llevarse la carpeta con el acta, yo les dije que quería ver para firmar en disconformidad, pero no me lo permitían. Les decía que era mi derecho leer lo que escribieron, como me dejaron en claro que no me lo iban a permitir le arrebaté la carpeta al Oficial y le dije que iba a leer, fue ahí que se produce el forcejeo”, continuó diciendo la edil.

Agregó que en ese momento de tensión a su hijo lo tiraron al piso y le pisaron el celular mientras que “a mí me agarró de atrás una persona que no sé quién es. Cuando me sacaron la carpeta el Oficial salió corriendo y la tiró dentro del móvil, fue ahí entonces que decidí ir a buscarla. Yo no quería que desaparezca el acta porque ahí podrían poner cualquier cosa. Le pedí al conductor del móvil poder ver el escrito y me dijo que no tenía nada, fue ahí que decidí subir y les advertí que no me iba a bajar hasta que me dejen leer porque es mi derecho. Luego se subió el Oficial y la Comisario de la Comisaria Octava y me llevaron”.

Neme aseveró que en principio la iban a llevar a la Comisaría Primera y que “dieron vuelta a la manzana para despistar a quienes nos seguían” y luego “me llevaron como a una delincuente hasta la Nueva Formosa”.

“Cuando prendí mi teléfono me enteré que me iban a llevar a la Alcaidía porque yo había lesionado a dos policías”, asintió.

Por otro lado, confió que en horas de la madrugada “hice dos picos de hipertensivo, estuvo mi médico en el lugar quien constató mi estado de salud, pero a la Policía no les importó nada”.

“Me acusan de resistencia a la autoridad y lesiones”, comentó.

“Pregunto dónde está la igualdad, el estado de derecho, en el acto del Mástil Municipal será que le pidieron permiso de circulación a los funcionarios que estuvieron allí”, lanzó indignada.

Consultada por la causa dejó en claro Neme que “tengo 11 expedientes penales que me abrieron desde el 11 de enero”.

Protesta

Finalmente, la edil expuso que en Formosa la gente no participó de la protesta convocada a nivel nacional porque “no pudo llegar” ya que “la plaza estaba blindada y había diferentes controles. Este gobierno le tiene miedo a la voz del pueblo”.

