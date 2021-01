Neme:”El Gobierno avasalla los derechos simplemente para ocultar su propia incapacidad e ineficiencia”

Compartir

La concejal y abogada Gabriela Neme aclaró al diputado provincial Agustín Samaniego que no presentó ningún escrito, sino que radicó una denuncia penal en la Policía Federal “después de ver el abuso de derecho al que son sometidos los formoseños y formoseñas, y ni que hablar los niños y niñas”.

La concejal expuso que “la lucha por los derechos humanos vulnerados sistemáticamente por el gobernador y su pandilla, requieren una defensa firme, inclaudicable y sistemática”.

Informó, que “nuestras denuncias han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha ratificado la desproporcionalidad e irracionalidad de las medidas sanitarias de ingreso administrado que ha dispuesto este Gobierno provincial que obsecuentemente ha defendido el diputado Samaniego”.

Para Neme: “Formosa es la provincia con la peor quita de derechos, con medidas arbitrarias, abusivas de restricción a las libertades constitucionales: a trabajar, circular, ejercer profesión, libre expresión”, dijo sobre las medidas tomadas en pandemia y añadió que “esta situación solo demuestra que al provincia es una isla con reglas propias, sin leyes, salvo las del Gobierno provincial dentro del contexto nacional”.

“El sistema sanitario que se pretende imponer a los formoseños choca con la incapacidad, impericia e improvisación de un ministro que no sabe, no quiere o no puede hacer las cosas como corresponde”, sostuvo el concejal.

Y continuó: “El sentido común es el menos común de los sentidos para él. Las medidas provinciales tomadas son improvisadas, el Gobernador y sus funcionarios ocultan sus resultados a tal punto que ningún formoseño cuenta en su poder con el resultado de su PCR (sea positivo o negativo), sumado a la falta de consentimiento de la práctica y un muchas más irregularidades y violaciones de la ley”.

“Lo que sucede es una vergüenza, los formoseños somos dignos, gente de bien, acostumbrados a un gobierno autoritario que lleva 25 años en el poder”, manifestó la edil.

Además dijo que “someter a personas sanas o sin diagnóstico de COVID a personas con PCR positivo, es lisa y llamamiento propagar el virus, lo que los hace responsables e imputables del delito previsto en el art. 205 CP, en concurrencia y agravado con el art. 248 incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Al referirle a diputado provincial Samaniego le aclaró que “no he presentado ningún escrito, sino que he concurrido personalmente ante la Policía Federal a radicar la denuncia penal después de ver el abuso de derecho al que son sometidos los formoseños y formoseñas. Ni que hablar los niños y niñas”.

“Lo íntimo a que me indique cual es el daño u obstrucción que pretende atribuirme. Le aclaro que no necesito acudir a la mentira para ganarme la aceptación de miles de formoseños, no he cobrado un solo peso por los habeas corpus así que será ahora usted quien deberá responder ante la justicia por mediática acusación”, advirtió.

“He recusado a la Fiscal federal subrogante, porque es un derecho que me otorga el código procesal. El Relato Oficial cae ante la realidad del sufrimiento del pueblo, sentimiento que es ignorado y hasta incrementado por un gobierno inepto y con falta de sensibilización social, y encaprichado en la aplicación de medidas improvisadas e ineficientes”, aseguró.

La abogada dijo que “su acusación solo habla de lo lejos que está de la gente, igual que el gobierno de la provincia; s in respuestas, sin eficiencia, sin transparencia. Simplemente intentando manipular una realidad que cada vez queda más expuesta”.

Por último señaló que “el Gobierno provincial avasalla los derechos simplemente para ocultar su propia incapacidad e ineficiencia”.

