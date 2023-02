Néstor «Pipo» Gorosito es el nuevo entrenador de Colón de Santa Fe

Néstor «Pipo» Gorosito es el nuevo entrenador de Colón. Este martes por la tarde, el DT cerró el acuerdo hasta diciembre de este año.bGorosito llegó este miércoles a la ciudad de Santa Fe para firmar el contrato con Colón.

El Club Atlético Colón de Santa Fe tiene nuevo técnico. Este martes por la tarde, Néstor “Pipo” Gorosito cerró el acuerdo con la institución sabalera para dirigir hasta fin de año. Mañana miércoles llegará a la ciudad de Santa Fe para firmar el contrato. Néstor «Pipo» Gorosito siempre fue para José Vignatti el candidato número uno para suceder a Marcelo Saralegui. El nacido en San Fernando está sin trabajo desde que se marchó de Gimnasia y Esgrima antes del comienzo de esta Liga Profesional 2023.

Gorosito, de 58 años, dirigió anteriormente a nueve equipos en Argentina, los anteriores fueron Nueva Chicago, San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River Plate, Tigre, San Martín de San Juan y al mencionado Lobo platense.

En su último paso como entrenador del Lobo platense, Néstor Gorosito dejó un buen registro. En 60 partidos dirigidos consiguió 27 triunfos, 16 empates y 17 derrotas.

El próximo partido de Colón será el domingo por la quinta fecha del torneo doméstico como local de Huracán, y se estima que Gorosito podría debutar ese día, mientras que, hasta que no firme su contrato, es probable que los entrenamientos sean dirigidos por Adrián Marini, el DT de la Reserva.

La dirigencia de Colón se mantuvo firme en su postura y este lunes al mediodía pusieron punto final al proceso de Marcelo Saralegui como entrenador del primer equipo. A pesar de la voluntad del uruguayo de querer continuar en el cargo, los dirigentes tenían la decisión tomada de rescindir el contrato desde antes del clásico santafesino.

Fue el propio Saraga quien dio la noticia para un medio de Buenos Aires: «He dejado de ser el técnico de Colón. Nos llamaron hace un rato, me reuní con los dirigentes y tenían la decisión tomada de que no siga», manifestó el uruguayo en Cómo Te Va, el programa de Marcelo Benedetto.

«Tuve una reunión con los directivos, encabezados por José Vignatti», agregó Marcelo Saralegui sobre con quién se desarrolló la reunión en la que le comunicaron que no quieren que siga en el cargo.

